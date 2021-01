"Tusa" de Karol G es, sin duda, una de las canciones que más ha sonado este 2020 y ahora la cantante colombiana está de vuelta con un nuevo hit: "Bichota". Y si muchos ya dudaron del significado de "tusa" (tristeza o despecho por un desengaño amoroso), ahora hay un mayor dilema sobre la expresión "bichota", que ha generado un gran debate en redes sociales.

El término "bichote" se utiliza en Puerto Rico para definir a alguien "con un puesto de alta jerarquía", según el Diccionario de Americanismos de la Asociación de Academias de la Lengua Española. Por tanto, la versión femenina de la palabra sería más o menos lo mismo.

No obstante, el término también se emplea para referirse a una persona con un rango muy importante en el tráfico de drogas y, ante las críticas en Twitter, la cantante y compositora colombiana se ha pronunciado sobre el tema. "Yo soy quien soy por mí y por nadie más, así que me siento súper bichota”, contestaba Karol G a un tuitero.

Bichota NO es mujer que manda. Bichota es mujer que está a cargo de un punto de drogas, al igual cuando dicen “Bichote”. Con la situación de PR, no es momento de una canción con un título así. Muchas mujeres han muerto creyéndose “bichota”... https://t.co/nNem6xpWe9

Asimismo, la vocalista de reggaeton y latin pop ha explicado, en una entrevista para Youtube Originals, que para ella la palabra "bichota" es como una "boss bitch" (mujer mandona y cabrona): "Expresa mucho como me siento como mujer, como persona, en este momento de mi vida, de mi carrera”. De igual forma, ha señalado que se siente "grande, líder y empoderada, y eso es 'bichota'".

“Entonces en realidad me siento súper 'bichota' y espero que ustedes también se sientan así porque lo son”, ha aclarado Karol G sobre su nuevo tema que ya ocupa las listas de éxitos de muchos países. De hecho, el videoclip de la canción ya supera los 230 millones de reproducciones en Youtube.

