Si has puesto la radio o has entrado en redes sociales en el último mes, has escuchado la canción. Los números de 'Jerusalema', de Master KG, no mienten y es que su videoclip supera los 220 millones de reproducciones en Youtube, es el tema más buscado en Shazam y miles de personas se han sumado al reto #JerusalemaChallenge en TikTok.

La canción en venda, un idioma que se habla en Sudáfrica, se ha convertido en todo un éxito a nivel mundial y en España incluso ha alcanzado el número uno de 'Los 40 Principales'. Ante este impacto del tema, muchos se han preguntado cuál es el significado real del tema.

Significado de 'Jerusalema'

La canción de Master KG en colaboración con Nomcebo es un himno de esperanza de los cinco continentes para unir fuerzas y vencer a la pandemia del coronavirus. Asimismo, la letra habla de Jerusalén como la ciudad celestial en la que estar en comunión con Dios.

El tema gospel/afro-house, que vio la luz a finales de 2019 pero no alcanzó el éxito hasta marzo, es un himno místico en el que se habla de la ciudad israelí como un hogar fraternal para todo el mundo y en el que mantener la fe y la esperanza. De ahí vienen algunos versos de la canción como "Jerusalén es mi hogar; sálvame; se fue conmigo, no me dejes aquí". "Mi lugar no está aquí, mi reino no está aquí" son otros.

'Jerusalema', traducida al castellano

El origen del fenómeno viral

Un grupo de jóvenes subió a redes sociales, a mediados de 2020, un vídeo bailando una coreografía y escuchando 'Jerusalema' mientras sostenían su almuerzo. Así fue como otros usuarios empezaron a imitar el baile y de esta forma nació el #JerusalemaChallenge que triunfa en Instagram y TikTok, donde acumulan más de 283 millones de visualizaciones todos estos vídeos.