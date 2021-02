¿Se acuerdan de Piolín y su mítica frase "¿alguien ha visto a un lindo gatito?" para buscar a Silvestre? Pues verán, si esa misma pregunta al juez estadounidense Mikael Thalen, la respuesta sería afirmativa. Y es que el abogado Rod Ponton se ha convertido en viral al activar por el error un filtro felino durante una vista judicial online por Zoom en Texas.

Las videollamadas no paran de dar disgustos desde el inicio de la pandemia. Clases en las que se escapan comentarios desafortunados e incluso se escuchan relaciones sexuales, hijos que se cuelan en reuniones, políticos desnudos en plenos... Hay un sinfín de ejemplos aunque, quizás, el de este abogado de Texas sea uno de los más divertidos, a pesar del mal rato que pasó.

Todo comenzó en el arranque de una vista judicial por Zoom en Texas cuando, de repente, recibieron una visita inesperada. En la videoconferencia se había colado un adorable gatito que, en realidad, era el abogado Rob Porton con un filtro de la plataforma. "Señor Ponton, creo que tiene usted un filtro activado en su configuración de vídeo", le comenta uno de los presentes.

Moviendo los ojos de un lado para otro y con una voz temblorosa, al gato se le puede escuchar diciendo "¿puede oírme, señor juez?". "Le escucho", responde, "creo que es un filtro".

Por si la situación no era ya lo suficientemente surrealista, el abogado angustiado termina dando una aclaración que, seguramente, no olvidará: "Está mi asistente aquí, está intentando quitarlo pero... Estoy preparado para continuar, estoy aquí de verdad: no soy un gato".

Según señala el abogado, que ha dado permiso para que se utilice con fines educativos, la culpa del entuerto es de su secretaria. "Estaba usando su ordenador y por algún motivo tenía ese filtro puesto. Lo quité y ya apareció mi cara. Era un caso sobre un hombre que intentaba salir de EEUU con contrabando y dinero negro. Fue un error. Lo quité y seguimos la vista con normalidad", ha explicado el letrado para la revista 'Vice'.