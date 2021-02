Zayra Gutiérrez, la hija de Guti y Arancha de Benito, no para de acaparar titulares en publicaciones de prensa rosa. Y, precisamente, no suele salir beneficiada. Y es que la influencer ha protagonizado numerosas polémicas en las últimas semanas tras aparecer varios vídeos en los que se le puede ver incumpliendo las restricciones para mantener a raya la pandemia del coronavirus.

No se trata de la única polémica protagonizada por la hija de Guti. Y es que 'Sálvame' filtró una conversación en la que ella criticaba a su propia madre. "Mi vieja me está diciendo que si salgo no vuelvo a entrar en casa hoy, la puta retrasada", señala en uno de ellos. Asimismo, Kiko Matamoros desveló hace unos días que había recibido unas controvertidas informaciones sobre su ex pareja Manuel Godoy: "Se dedica al trabajo más antiguo del mundo".

Ahora Zayra Gutiérrez se ha convertido en viral por un vídeo que ha subido Manuel González, de la tercera edición de 'La isla de las tentaciones', a TikTok. Las imágenes ya han sido eliminadas de la cuenta del concursante del 'reality show' pero algunos seguidores avispados ya se las habían descargado.

Como desveo un video pic.twitter.com/wbgCdNwpOz — Jorge Cyrus (@jorgecyruss) 14 de febrero de 2021

En el vídeo se puede ver a la hija de Guti bailando en una cama junto a Manuel González y el ilicitano Cristian Pérez, de 'La isla de las tentaciones 2', descamisados. Una combinación sorprendente que ha provocado carcajadas —no en un buen sentido— entre los tuiteros. Con una etiqueta en primer plano, Zayra Gutiérrez realiza un intento de coreografía al son de la canción 'Tango llorón' de la novela juvenil 'Patito Feo' mientras que los dos concursantes realizan movimientos propios de un gogó de discoteca en Ibiza antes del cierre. Unas imágenes que demuestran que la vergüenza ajena no tiene límites.