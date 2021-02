"Y todos me miran, me miran, me miran" cantaba Gloria Trevi en una de sus canciones más populares. Y vaya si la miraron.... La cantante mejicana se ha hecho viral en TikTok por un vídeo en el que protagoniza un incómodo momento con una de las asistentes a su concierto.

En las imágenes se puede ver a la intérprete de "Pelo suelto" en una de sus actuaciones cuando, de repente, una de sus fans se acerca al borde del escenario con el teléfono en mano para hacerse una fotografía con la diva. Inocentemente Gloria Trevi posa para la fotografía jugando con el cabello de la seguidora que, para su sorpresa, era un postizo. Es entonces cuando la mejicana se queda con la peluca en la mano y una cara propia de haber visto un fantasma.

El vídeo ya es viral en TikTok donde un meme del momento ya acumula más de cuatro millones y medio de visualizaciones e incluso la propia Gloria Trevi lo ha compartido en su perfil de Instagram.