La publicidad invade nuestras vidas de tal forma que casi nunca le prestamos atención, pero hay cosas que es imposible dejar pasar. Es el caso de una academia de idiomas valenciana, que ha arrancado más de una carcajada a los peatones que pasan por su lado y se ha convertido en viral gracias a una publicación en Twitter.

La sorpresa le llegó al tuitero @CrashFreman cuando pasaba por la Avenida Blasco Ibáñez de València y reparó en el cartel del escaparate de una academia y no pudo hacer otra cosa más que compartirlo en redes sociales, para deleite de los usuarios.

ACABO DE VER ESTO POR VALENCIA Y ESTOY GRITANDO



NO PUC MES pic.twitter.com/oyq8rU4EWV — Puede que sea carlosroyu (@CrashFreman) 20 de febrero de 2021

Para publicitarse, la escuela ha tirado de atrevimiento e ingenio con este juego de palabras sexual en inglés: "Cum inside. Come inside. Learn the difference". Los más diestros en el idioma de Shakespeare ya se habrán dado cuenta del doble sentido, para los que no aquí va la explicación: "Cum" significa correrse y la pronunciación es parecida a la palabra "come", que se traduce como pasar o entrar. Con lo que, en el anuncio que se ha hecho viral en redes sociales se puede leer: "Córrete dentro. Pasa adentro. Aprende la diferencia".

La propia academia, Yuhu Learns, ha confirmado a través de su Instagram que no se trata de un montaje y ha llegado a bromear "así es como lo hacemos". El anuncio tenía todas las papeletas para hacerse viral y lo ha conseguido, con casi 10.000 retuits y más de 73.000 me gusta. Miles de usuarios han aplaudido la publicidad y algunos han recordado otras campañas de la misma escuela.

Hace meses, esa misma Academia de lenguas iba dando esto por la calle: pic.twitter.com/jNhBq2eUFV — C 🌺 (@stillfearless_) 21 de febrero de 2021

PORQUE EL INGLÉS

SE ENSEÑA

MAL https://t.co/2jxGxzLa5m — BillyCherokee (@BillyCherokee) 21 de febrero de 2021

No te creo. NO TE CREO https://t.co/Teb5kqmBZY — Rubén (@RbnAl23) 21 de febrero de 2021