'First Dates' no deja de sorprender a sus espectadores. Y es que si algo no se le puede negar al programa de Cuatro es que encuentra participantes de lo más peculiares. Si hace unas semanas sorprendían con Reyes, una directora de cine de Alicante que se definía como una "amazona, reina de reyes y esclava del Mediterráneo", ahora es María, una joven murciana, la que ha dejado boquiabiertos a los seguidores del formato.

María llegó al espacio presentado por Carlos Sobera con las ideas muy claras sobre las cualidades que debe tener su pareja ideal: "Varonil, rudo, fuerte y muy facha". Son cualidades que, según la participante de 'First Dates', reúne el hombre de sus sueños e icono sexual: Santiago Abascal, líder de Vox.

Asimismo, la joven de Murcia subrayó que busca un hombre elegante que no tenga tatuajes: "Un caballero de los que te dejan la chaqueta y de los que pagan, aunque siempre acabe pagando yo”. “Que tenga la iniciativa del hombre de que me proteja, que me dé seguridad”, añadió.

Y, al parecer, el programa de Cuatro acertó por completo con su cita ya que Ismael, de València, le reconoció durante la cena que él también votaba a Vox. Finalmente María terminó cayendo rendida ante los labios del joven y ambos dieron rienda suelta a la pasión en la terraza del restaurante de 'First Dates'. Así que, al final de la cita, ambos decidieron darse una nueva oportunidad para seguir conociéndose.