Las restricciones por la pandemia del coronavirus han separado a muchas familias. Es por ello que muchos ansían volver a reunirse con sus familiares y amigos después de varios meses separados por las medidas para evitar los contagios por covid-19.

Y, en los últimos días, se ha hecho viral en Twitter un tierno mensaje que una abuela de Madrid ha enviado a su grupo de Whatsapp familiar. La mujer esperaba con ansia reunirse con sus familiares y es por ello que, días antes de la comida que iban a organizar, ha mandado un mensaje para mostrar su emoción.

"Como me hace mucha ilusión comer el domingo con todos, estoy como las novias, he ido a la 'pelu' y estoy emocionada", ha apuntado la abuela en el mensaje que acompañaba con una fotografía. El tuit de su nieta en el que comparte el guasap se ha vuelto viral y ya cuenta con cerca de 4.000 retuits y más de 100.000 'me gusta'.