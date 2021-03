El café es la segunda bebida más consumida en el mundo, después del agua, y no hay duda que muchos disfrutan de él desde primera hora de la mañana. Demonizado por unos y alabado por otros, es una bebida compleja por la infinidad de compuestos que contiene así como por el modo en que les influyen las diferentes formas de prepararlo.

Sin embargo, a pesar de las propiedades beneficiosas, el médico británico Karan Rajan ha decidido publicar en su perfil de TikTok un vídeo en el que profundiza en una característica que muchos desconocen. Y es que, según este doctor que acumula más de tres millones de seguidores en la popular red social, el café en grano contiene restos de uno de los animales más odiados: las cucarachas.

En el vídeo, que ya acumula más de dos millones de reproducciones y 150.000 'me gusta', el sanitario explica que cierto porcentaje del café en grano, que se puede comprar en cualquier supermercado, contiene restos de cucarachas y otros insectos. Asimismo, Rajan apunta que esto sucede de manera natural dado que "no pueden ser eliminados completamente" y están “permitidos por las autoridades alimentarias”, que son conscientes de este problema. No obstante, pide evitar este tipo de café a los alérgicos a las cucarachas.

El doctor Karan Rajan cuenta con cientos de vídeos en su perfil de TikTok con más de 130.500 millones de 'me gusta' y muchos de ellos están destinados a combatir la desinformación en temas como la ciencia o la salud. Algunos también están dedicados al café y apunta las horas más idóneas para tomarlos. En concreto, el médico británico recomienda no beber café de 8 a 9 de la mañana, de 12 a 1 del mediodía o de 5 a 6 de la tarde. Y es que, según señala, a estas horas la hormona cortisol, la responsable de combatir el estrés, sube en nuestro organismo. Así pues, si se añade la cafeína, los efectos de ésta con el cortisol se superponen. Por esta razón, la cafeína hará menos efecto y aumentarán los niveles de cortisol el resto del día. Esto provoca más estrés y acumulación de grasa en reposo, según afirma Rajan.