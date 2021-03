TikTok es la red social de moda y cada vez son más los famosos que se unen a esta red social que compite en popularidad con Instagram. Los futbolistas no son ajenos a este fenómeno y es que Sergio Ramos o Joaquín son algunos de los que arrasan con sus bailes. No obstante, hay jugadores menos conocidos cuyos vídeos son igual o más virales. Es el caso de Iván Rubio, del CF Benidorm, que ya se ha convertido en una auténtica estrella al sumar casi medio millón de seguidores y más de 9 millones de 'me gusta'.

El joven ha sido relacionado con Lola, concursante de 'La isla de las tentaciones' que podría participar en 'Supervivientes 2021'. La noticia de la relación entre ambos ha surgido después de que la exparticipante de 'Mujeres, hombres y viceversa' haya publicado un storie en Instagram. "Aunque nadie lo sepa, aunque no podamos gritarlo a los cuatro vientos, tú y yo sabemos lo que hay. Te amo muchísimo mi amor, seis meses a tu lado", publicó Lola develando también que ha roto con Diego, su pareja antes de entrar al 'reality show' de Telecinco.

Los divertidos vídeos de bailes del jugador del Benidorm en TiKTok le han valido para ganar en seguidores a estrellas del fútbol como Joaquín (493.8K), Sergio Reguilon (431.9K), Cesc Fabregas (287K) y Oliver Torres (152.6K), entre otros.

La cuenta de Iván Rubio (@ivan27official) en la popular red social cuenta con un gran repertorio de coreografías que ya compite con los 'tiktokers' más populares del momento. Y es que cada baile que inventa es reproducido por cientos de los usuarios que lo siguen y lo imitan en nuevos vídeos en TikTok.