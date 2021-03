Alicante tiene tres cosas que en España son muy famosas: sus playas, sus palmeras y... el Hércules. Y ahora el equipo blanquiazul ha saltado del campo de fútbol al plató 'La Resistencia', el programa de Movistar+ presentado por David Broncano.

Y es que el himno de los blanquiazules ha sonado en el 'late night' ya que un aficionado del equipo, que asistía como espectador, se ha animado a cantarlo. Hasta el propio Broncano lo ha bailado en pleno directo.

Minutos más tarde el espacio de Movistar+ publicaba lo siguiente en su perfil de Twitter: "Por supuesto que no voy a poner aquí lo del Hércules". A lo que el hincha de fútbol contestaba "Pinacho, quiéreme", en referencia a Alejandro Pinacho, el community manager de 'La Resistencia'. "No, tienes pelazo y yo no", zanjaba el programa.