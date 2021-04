Hace un año me compré una ambulancia. Era una buena opción, no salía muy cara y tenía solo 57.000km. Quería convertirla en una camper, aunque no sabía ni poner un tornillo. Después de cientos de tutoriales en Youtube y muuucho curro, este es el resultado. 😬



Qué os parece?🚑🪄🚐 pic.twitter.com/leldzXVDdH