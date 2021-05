Corría el año 2011 y el presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón, enfocaba su carrera de una forma muy distinta a la actual. Y es que el ahora candidato a dirigir el PP en la Comunidad Valenciana se presentaba entonces a la preselección para elegir al representante español en el Festival de Eurovisión.

Mazón formaba parte de la banda musical Marengo y llegó a estar entre los preseleccionados de la gala que organizó Televisión Española, en la que participaron artistas muy variopintos. Entre ellos estaba la 'boyband' Auryn, actualmente disuelta, y Alazán, las sobrinas de las Azúcar Moreno. No obstante, finalmente fue la cantante gallega Lucía Pérez la que se llevó el gato al agua con la canción "Que me quiten lo bailao". Una canción que pasó sin pena ni gloria por el festival al conseguir tan solo 50 puntos que le valieron para quedar cuarta, por la cola. En la final participaron 25 países y España se tuvo que conformar con el puesto 22.

El paso de Carlos Mazón por su preselección española pasó desapercibido por el gran público y ha sido ahora cuando muchos se han enterado de su periplo musical. Y es que Carlos Robles, su compañero en la formación musical Marengo, intervino en el vídeo homenaje al candidato a dirigir el PPCV que se emitió en el congreso del partido. "Tiene mucho gusto musical, le encanta tocar la guitarra y cantar; siente pasión por la música", señalaba.

La preselección para Eurovisión

Después de que Rodolfo Chikilicuatre consiguiera representar al país en Eurovisión con "Baila el chiki-chiki" en 2008 y que el portal Forocoches consiguiera colar a John Cobra en una polémica final, RTVE estaba en alerta a la hora de elegir su representante de 2011. Es por esta razón que el canal público apostó por un nuevo sistema de elección filtrado por un jurado para evitar a posibles candidatos "frikis" como Karmele Marchante, que también trató de participar en otra edición con "Soy un tsunami" en una estratagema de 'Sálvame' de replicar lo que sucedió con el Chikilicuatre en el programa de 'Buenafuente'.

La preselección de 'Destino Eurovisión 2011' estuvo formada por dos competiciones paralelas: una para encontrar la canción y otra para intérpretes. La cadena recibió 1.142 canciones y 627 propuestas de artistas, entre los que se encontraba el grupo en el que pone voz el alicantino Carlos Mazón. No obstante, el presidente de la Diputación de Alicante no tuvo mucha suerte en este proceso ya que no pasó a la siguiente fase en la que un jurado de expertos seleccionó a 30, de los cuales solo 24 participantes accedieron a las galas en directo. Sonia y Selena, al igual que el líder del PP, también fueron descartadas.

Entre los finalistas se encontraban artistas noveles desconocidos entonces —y ahora— para el gran público: David Sancho, Roima Durán, Las Miranda, Sunami, Gio, Guadiana, Baltanás , Melissa, Lorena Rosales y un largo etcétera. Así pues, los 24 concursantes se batieron en dos galas soporíferas de clasificación, una semifinal y una final en la que otorgaron a los finalistas las canciones preseleccionadas por TVE.

"Y solo tú"

En el vídeo que presentó Marengo se puede ver a Carlos Mazón, su amigo Carlos Robles y el bajista Jorge Orts versionando "Y solo tú", la canción con la que Baccheli concursó en Eurovisión en 1981 representando a España. En un videoclip con una estética más propia de principios de los 90 que del 2000, se puede ver a los dos integrantes junto a guitarrista en la playa cantando mientras que una joven hace algo parecido a un baile en la arena ante la atenta mirada de ellos. La modelo realiza movimientos propios de una discoteca pre-pandemia a las cinco de la mañana mientras juguetea con un pareo. Quizás inspirada en Leonardo Dantés y su "baile del pañuelo".

Al más puro estilo Julio Iglesias, el presidente de la Diputación de Alicante canta "y sólo tú y sólo yo" hasta la saciedad en una letra cargada de clichés: "Siento en tus labios fuego abrasador", "el viento enreda tus cabellos", "me quedó con mi soledad en un rincón".... Una canción que, con tan solo 14.000 visualizaciones en Youtube, ha quedado enterrada en el olvido hasta ahora. ¿Se animará Mazón a cantarla de nuevo? ¿La utilizará en las próximas campañas? Es algo que, de momento, sólo él sabe.