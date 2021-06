Lo ha vuelto a hacer. Al chef Dabiz Muñoz le encanta servir la polémica y sabe bien que los más puristas de la paella se revuelven cada vez que plantea una mínima innovación al plato valenciano por antonomasia. Y es que cualquier versión con un mínimo de creatividad termina en controversia y acusaciones de "aberración".

La nueva creación del afamado cocinero reinventa la paella con ingredientes nada habituales. Ni rastro del conejo o el marisco como marcan los cánones. El madrileño opta por "pollito coquelet a la brasa tandoori, ajos negros y yemas huevos de corral macerados en vermouth". Los defensores de la ortodoxia de la paella valenciana no han tardado en salir a la palestra para calificarlo como "arroz con cosas", así como en criticar la escasa proporción del cereal.

"No has comido una buena paella en tu vida, es un puñado de arroz con una codorniz estrellada en el centro y le has puesto cuatro yemas de huevo para que tenga algo que alimento, pero desde luego a todos los arroces no se les llama paella", comenta uno de los defensores del plato valenciano. "Los inventos que sean con casera, esas paellas no lo son, vente Alicante o Torrevieja y disfruta", apunta otro.

No es la primera vez que el encargado de los fogones del DiverXo muestra en redes sociales su versión de la paella. El cocinero, que cuenta con tres estrellas Michelín en su haber, ya acuñó el término de "paella a la madrileña" para su receta de arroz con salmonetes al vapor y caviar brevemente asado al sarmiento, sofrito de guindillas ahumadas y caldo de las espinas del salmonete con vino de jerez y pieles de yuzu. Las reacciones negativas no se hicieron esperar, pero también contó elogios por parte de profesionales del sector. Es el caso del chef alicantino Quique Dacosta, que calificó al madrileño como un "crack" por su creación culinaria.

Otra creación de Muñoz es la que bautizó como "paella Pedroche" con "caldo de pollo asado, sepia, mejillones en escabeche de 'lemongrass' y pollo a la brasa jamaicano". Su pareja, la televisiva Cristina Pedroche, también se hizo eco de la receta en sus redes sociales.

Y esta es la “Paella Garrote” que está elaborada con un sofrito de sepia al “ Ras al hanut” con codornices Label Rouge morunas, espárragos silvestres y alioli de hierbabuena fresca. En esta ocasión la felicitación este plato llegó del afamado chef Martín Berasategui: "Garrote siempre!!! Vaya paella!!! Abrazo xxl!".