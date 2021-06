Saboreó las mieles del éxito en redes sociales, pero también su lado más oscuro. El exyoutuber alicantino Sergio Soler, conocido como Mr. Gran Bomba, se hizo conocido por la broma del "caranchoa" a un repartidor que terminó en los tribunales. La Audiencia de Alicante finalmente archivó la querella por injurias y calumnias por el polémico vídeo humorístico y justificó la absolución, entre otras razones, porque esa expresión no figura en el diccionario de la Real Academia Española (RAE). El mensajero, por su parte, tuvo que pagar 30 euros de multa por un delito leve de lesiones.

La burla de Mr. Gran Bomba no solo le valió un guantazo y una demanda del repartidor, sino también el escarnio público. Y es que, tal y como explicó el joven en una entrevista en 'Espejo Público', señaló que ni siquiera podía salir al cine porque era reconocido e insultado por la gente: "Da igual que salga solo o con amigos, me insultan y me llaman vividor". "¿Tan malo soy por haber hecho este fallo? Soy el primero que sé que ha hecho una equivocación", señalaba entre lágrimas en el programa de Antena 3.

Las burlas del público le llevaron a encerrarse en casa para estudiar una oposición y reducir sus salidas a la calle. Sergio Soler también se esfumó sin dejar rastro de las redes sociales: cerró su cuenta de Twitter y vendió su canal de Youtube a la marca de gafas de sol Hawkers. Tal y como indicó en 'Espejo Público', el joven pudo haberse endosado 15.000 euros por tal operación. De igual forma, aclaró lo que cobrada por sus vídeos en la plataforma audiovisual por aquel entonces: una horquilla de 150 a "350 euros como mucho".

Ahora el conocido como "caranchoa" vuelve a internet y lo hace en la red social de moda: TikTok. El exyoutuber deja atrás su apodo de Mr. Gran Bomba y las bromas pesadas para mostrarse con su nombre real —Sergio Soler— y un nuevo físico. En la mayoría de los vídeos que muestra a sus más de 100.000 seguidores se centra en su renovado aspecto, aunque también se le puede ver visitando un restaurante con estrella Michelín e incluso tocando el piano.

Con cerca de un millón de 'me gusta' en TikTok, los contenidos que más triunfan de Soler son aquellos en los que muestra a su abuela. Y es que en ellos se puede ver cómo la lleva a comerse un pollofre —un gofre con forma fálica— a "La Pollería" en Alicante; u opinando sobre influencers.