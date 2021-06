Con las clases escolares finalizadas, los más pequeños de la casa pueden ya disfrutar de sus ansiadas vacaciones de verano. El tiempo libre abunda y los planes comienzan a gestarse para ocupar las horas del día.

Por ello, y como afortunadamente las producciones cinematográficas están cada vez más enfocadas a un amplio público familiar, te proponemos una lista con algunas de las series y películas con las que disfrutar todos juntos. Preparad la televisión, un buen bol de palomitas de maíz en mano y a pasar un buen rato.

Películas y series infantiles en Disney+

LUCA (2021)

Desde que comenzara su andadura con Toy Story (1995), Pixar, el famoso estudio de animación, no ha parado de crear maravillosos largometrajes de esos que a todos nos llega al corazón. Todos conocemos films como Up (2009) o Inside Out (2015), donde todos los elementos compositivos son tan sólo un lienzo maravilloso en el que contar una historia profundamente existencialista.

Desde entonces, y tras Soul (2020), el estudio cinematográfico no ha dejado de apostar por lo que más funciona: las historias cercanas y sencillas, llenas de drama y felicidad. Ahora aparece Luca , una preciosa aventura en la costa de a Riviera Italiana en el que el protagonista Luca vivirá uno de los mejores veranos de su vida, no sin antes enfrentar uno de sus miedos más temibles: un monstruo marino.

RAYA Y EL ÚLTIMO DRAGÓN (2021)

Raya y el último dragón transcurre en Kumandra, un universo fantasioso donde conviven humanos y dragones desde hace muchos siglos. Sin embargo, la llegada a la tierra de una fuerza maligna obligó a los seres humanos a sacrificar a todos los dragones existentes para salvaguardar su especie. Unos 500 años después, esta misma fuerza regresa otra vez al globo terráqueo. Raya, una guerrera solitaria tiene una misión indispensable: encontrar al último dragón legendario para recomponer la tierra fracturada y a sus pueblos divididos.

Sin trama romántica, princesas a rescatar o números musicales, en este viaje trepidante su protagonista descubrirá que necesitará algo más que un dragón para salvar el mundo, la confianza y el trabajo en equipo. Una historia que sería imposible sin la presencia de Sisu, una mítica y modesta dragona; Boun un espabilado empresario de diez años; Tong, el formidable gigante y Noi, una bebé ladrona y su banda de Ongis.

MIRACULOUS: LAS AVENTURAS DE LADYBUG (2015)

Con nacimiento en Francia, Miraculous: las aventuras de Ladybug narra la historia de dos hermanas adolescentes, Marinette y Adrien. Ambas son capaces de transformarse en poderosas superherínas: Marinette es Ladybug y Adrien se convierte en Car Noir. Sin embargo, transcurridas las 4 temporadas veremos como sus poderes son bien antagónicos. Mientras la mariquita tiene el poder de crear, su hermana sólo puede destruir. No dejarán en ningún momento de velar por la protección de cada uno de los habitantes de los amenazantes villanos de París.

VAMPIRNINA (2011)

Vampi es la protagonista de esta serie que arrancó en 2011 y finalizó en 2015 tras cuatro temporadas. En ella, Vampirina se enfrentará a una nueva vida en Pensilvania lejos de la que conocía. Allí sus padres, regentan una pensión del terror, donde todo tipo de huéspedes monstruosos se acercan para hospedarse. Toda una andanza en la que Vampi deberá adaptarse y convivir con todo tipo de criaturas.

Películas y series infantiles en Netflix

SUPERNIÑOS (2020)

Del aclamado director de Spy Kids (2012) y Death Proof (2008), Robert Rodríguez nos vuelve a deleitar otra vez con una película para todos los públicos en Netflix. Esta vez nos cuenta la historia de los Superniños, hijos de los últimos superhéroes de la Tierra secuestrados por alienígenas. Una trama que mezcla el universo de superhéroes con las invasiones de extraterrestres, con el fin único de entretener y divertir.

EL CAMINO DE XICO (2021)

En México, un pequeño pueblo del interior árido y montañoso siempre ha vivido en paz y armonía. Sin embargo, la tranquilidad de cada día se verá desequilibrada cuando un avaricioso empresario de la ciudad llega a este idílico municipio. Tratará de todos los modos derruir la montaña con el fin de encontrar las riquezas que en su interior se encuentran.

En El camino de Xico, Copi, la protagonista de este relato que conoce concienzudamente el gran peligro que supone esto para los habitantes, decide convencer a su amigo Gus y junto a Xico, su perrito, intentarán salvar la montaña de la sobreexplotación ambiental que padece por culpa de los empresarios. Un viaje en la que Xico tiene respuestas a muchas de las incógnitas que se presentan.

MY LITTLE PONY, LA MAGIA DE LA AMISTAD (2010)

Esta serie animada es todo un clásico si hablamos de series para público infantil. My Little Pony: la magia de la amistad se narra bajo la figura de Twilight Sparkle, discípula de la Princesa Celestia, gobernante de la tierra mágica de Equestria. Toda una aventura en la que hacer amigos en Ponyville es el objetivo fundamental. Allí, tendrá el placer de conocer a ponnis como la intrépida Rainbow Dash, la glamorosa Rarity, la trabajadora Applejack, la tímida Fluttershy o la hiperactiva Pinkie Pie. Toda una aventura en la que durante sus 9 temporadas se resaltará el valor de la amistad.

LA PATRULLA CANINA (2013)

Con sus 9 temporadas a las espaldas, La Patrulla Canina conocida también como Paw Patrol es una de las más profesadas por los más pequeños. Nacida en 2013, esta serie protagonizada por un grupo de 8 cachorros son dirigidos por un experto en tecnología, Ryder. Con habilidades completamente diferentes, pero siempre todos juntos, forman la patrulla perfecta para resolver rescates de alto riesgo. Todo con el objetivo de proteger a su comunidad de Bahía Aventura.

GIGANTOSAURUS (2019)

Basado en el libro 'Gigantosaurus' de Jonny Duddle, Gigantosaurus es la tierna historia de cuatro jóvenes amigos prehistóricos. A lo largo de sus dos temporadas, estos cuatro curiosos dinosaurios exploran el misterio del Gigantosaurus, el dinosaurio más grande y feroz de todos. Mil y una aventuras que recorrerán juntos mientras enfrentan cada uno de sus miedos.

RICKY ZOOM (2019)

Con una temporada y a la espera de la segunda, Ricky Zoom es en la actualidad una de las favoritas para los niños en edad preescolar. Y es que, esta serie de origen británico y chino, ha sido vista más de 425 millones de veces en la plataforma de transmisión YouKu. Aquí encontramos a Ricky Zoom, una moto que acelera sin parar y que siempre va a toda mecha en busca de aventuras. Y es que el sueño de Ricky es ser como sus padres Helen y Hank, una moto de rescate. Pero no lo hará solo, ya que le será imprescindible la ayuda de sus amigos para tener éxito.