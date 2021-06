Christian López Rodríguez es el atleta español que más récords Guinness ostenta, un total de 65. Y es que este manchego nacido en un pequeño pueblo toledano, no ha parado de batir marcas desde que inició su andadura en 2017. El próximo 10 de julio intentará luchar por conseguir un nuevo reto. Esta vez será en Calp, donde tratará de ascender el máximo número de escalones con muletas durante 1 hora.

La salud no es barrera para el deporte

Con 12 años, su médico le detectó una diabetes de tipo 1, causada por una pérdida o disfunción de las células productoras de insulina, llamadas beta pancreáticas. A causa de ello, fue su propio médico el que le aconsejó no realizar deporte de alta intensidad. Sin embargo, para Christian su enfermedad nunca ha sido un obstáculo, sino más bien lo contrario. "Para mí el deporte siempre ha sido un motivo de superación personal constante más que una barrera", explica el atleta.

Además, su conocimiento como Doctor en Ciencias del Deporte, entrenador personal y coach motivacional le ha incentivado para continuar experimentando en el mundo del deporte. "En mi época como atleta, sobre todo de millas en ruta, me lesionaba mucho. Fue entonces cuando decidí probar nuevas alternativas. A partir de ahí me surgió la idea de probar otras disciplinas hasta que se me ocurrió poder batir récords Guinness", explica el deportista toledano.

Especialista en towerrunning y retrorunning

A los 14 años se federó en atletismo. Sin embargo, las continuas lesiones le hicieron buscar otras vías en las que poder practicar deporte. Desde entonces, su afán de superación le ha hecho indagar en otro tipo de retos.

Es profesional de retrorunning y towerunning y, a sus 32 años, compite a nivel nacional e internacional en pruebas que consisten en subir las escaleras de los edificios más emblemáticos del mundo, alcanzando el puesto 22 en el ranking mundial durante la temporada 2015/2016. Además, ha conseguido ascender construcciones como la Torre Picasso de Madrid (44 plantas, 798 escalones),el Gran Hotel Bali de Benidorm (52 plantas, 936 escalones) o la catedral más alta del mundo en Ulm, Alemania (560 escalones).

Para Christian lo más importante es "demostrar que los únicos límites que existen son los que nosotros mismos nos ponemos. Depende llevarlo al terreno del problema o del desafío pero a mi siempre me gusta encontrar motivos de superación", explica.

Los récords Guinness más curiosos

Con 65 títulos de récord Guinness, su primer récord Guinness llegó en noviembre de 2017, cuando en el alcázar de Toledo logró subir el mayor número de escalones en una hora. Ascendió 6.765 peldaños, lo que equivale a subir más de cuatro veces el Empire State, con 102 pisos y una altura de 381 metros.

Este próximo 10 de julio intentará sumar uno más a su palmarés. Se trata del ascenso con muletas del hotel Suitopia, en Calp.

Y es que, ante la larga lista de méritos que el deportista manchego ostenta, sólo podemos destacar alguno de ellos. Ha sido capaz de subir el mayor número de escalones consecutivos haciendo malabares con 3 objetos a la misma vez, unos 2088 escalones en poco más de una hora. Ha conseguido mantener en equilibrio una bicicleta de montaña con su barbilla durante 9 min. y 41 segundos. Ha logrado sostener 17 min. y 14 segundos una escalera doble de 2'5 metros de altura. Asimismo, es el atleta más rápido en conseguir los 200 metros marcha atrás (retrorruning), en unos 30'99 segundos.