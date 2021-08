El equipo masculino español de gimnasia artística está de enhorabuena. Ray Zapata está pletórico tras ganar la medalla de plata por su impecable ejercicio de suelo. Sin embargo, él y su compañeros de equipo Nicolau Mir y Joel Plata, están siendo protagonistas en las últimas horas por sus últimos ejercicios, esta vez de baile, y a través de sus redes sociales.

Los tres integrantes del equipo lo dan todo primero al ritmo del "Aserejé" y de lo que sea que suene en Tokio. Sin camiseta y en pantalón corto demuestran todas sus virtudes no solo ante los ejercicios de suelo, anillas o paraleras sino, por qué no, también a pie de pista. No en vano, son años de entrenamiento y su disciplina ayuda.

El equipo masculino español de gimnasia artística ¡Cómo van cambiando las masculinidades y cuánto me alegro! #Tokyo2020 pic.twitter.com/yTT6cSVikl — 🏳️‍🌈Rubén López 🇪🇸 (@rubenlodi) 2 de agosto de 2021

Esta sincronización y destreza con la cintura no ha pasado desapercibida para nadie y son muchos los usuarios que se han apresurado a destacar que videos como éste ayudan a mostrar toda una revolución en las nuevas formas de masculinidad. Una revolución que ha permitido acerca al gran público deportes hasta ahora menos masivo como la gimnasia.