El pasado domingo, una joven de 21 años se encontró con una situación bastante surrealista. Jennifer dio positivo en un test rápido de antígenos y se lo envió a su padre por WhatsApp y aunque en la fotografía se veía claramente la naturaleza de la prueba, a él no le quedó muy claro.

En el vídeo que se ha hecho viral en TikTok con casi 2 millones de visualizaciones, el padre de la joven cree que el positivo es de un test de embarazo. La chica, que en abril tuvo a su primera hija, no se dió cuenta de que su padre no era consciente de la situaciñon y le contestó que mañana iría a hacerse un test. A lo que él, alarmado, le contesta: "Hija ponte un diu". En ese momento se desata la risa de la hija que le dice "Papá, que es de covid". El padre contesta con un audio muerto de risa: "Joder que susto me has dado hija, pensaba que estabas preñada otra vez. Calla que me estoy meando yo aquí solo. Pensaba que me estabas enseñando una prueba de embarazo".

El video se ha hecho viral en sus redes sociales pero se ha compartido también por Twitter con una publicación que ya tiene 46.000 me gusta.