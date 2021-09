“Una fantasía”, decían muchos. “La estética parece la de un cuadro de Hopper”. Fotografías de Heidi, memes con cabras, Amaia zampándose un bocata con la naturalidad que la caracteriza, cortes de la serie Paquita Salas y otras tantas imágenes recurrentes en el universo millenial. Amaia Romero aparece sólo muy de vez en cuanto pero, cuando lo hace, es pisando fuerte. El estreno de su última canción “Yo invito” llevó a muchísimos seguidores a esperar a la medianoche de ayer para poder disfrutar de su último single.

La propia Amaia anunciaba el pasado domingo que "este viernes" es decir, el día 1 de octubre, tendría lugar su esperada vuelta. Estas declaraciones no han podido más que hacer evidente el patinazo de Universal, ya que la ex triunfita no suele ser muy activa en redes y sólo las utiliza para lo justo y necesario.

estoy de vuelta otra vez y este viernes....... yo invito!!!😋🌝 — amaia (@amaiaromero) 26 de septiembre de 2021

Sin embargo, esta vez el “efecto Amaia” esta vez ha ido un poco más allá, ya que, en realidad, el estreno estaba programado para mañana, viernes 1 de octubre. Un error de lanzamiento ha sido el culpable de que los fans pudieran disfrutar de la canción y el videoclip un día antes del estreno. Error que la cantautora agradecía a Universal Spain y Youtube con cierta ironía: "Gracias @universalspain y @youtube por filtrarme la canción y el videoclip un día antes de que salga”.

gracias @universalspain y @youtube por filtrarme la canción y el videoclip un día antes de que salga 🤡🥂 https://t.co/toOaKsGG3b espero que os guste ❤️ — amaia (@amaiaromero) 29 de septiembre de 2021

La reacción de los fans

Los fans no pudieron hacer más que apoyar a la cantante en su "disgusto" y, aparte de exigir que ya que se estrenaba en Youtube bien podían ponerla también en Spotify, dieron rienda suelta a la imaginación con memes cómicos sobre qué ocurriría cuando Amaia visitara la sede de Universal o la reacción del fandom ante una situación tan peculiar.

Ya que habéis filtrado la canción de Amaia por ser unos ineptos, ponedla en Spotify que va a perder muchísimas reproducciones @UniversalSpain — teresa 🤎 (@TeresaSanz9) 29 de septiembre de 2021

El fandom de Amaia en este momento pic.twitter.com/SNc6eiIc8X — ☄Perseidas ☄ (@captainssaviors) 23 de septiembre de 2021

Amaia cuándo vaya a las oficinas de universal pic.twitter.com/DxoQfOlfRN — David ✨ (@daavidramos25_) 29 de septiembre de 2021