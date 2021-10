Compartir es vivir. Esta máxima la lleva hasta sus últimas consecuencias Madi Brooks, una joven que ha revolucionado las redes sociales al publicar vídeos en TikTok donde muestra su estilo de vida swinger.

El intercambio de parejas a estas alturas no es ningún tabú, pero lo que llama la atención en su caso es que comparte sexualmente a su marido con la mujer que la trajo al mundo y con su hermana pequeña.

"Mi mamá y yo somos swingers y es genial, ¿sabes por qué? Porque cuando no estoy de humor, puedo dejar que mi esposo la tenga", afirma en un vídeo donde acaba proclamando: "Sí, soy ese tipo de esposa".

En otro de los clips donde muestra con total naturalidad su día a día, Madi Brooks explica que permite a su esposo mantener relaciones sexuales con su madre "varias veces a la semana". Y, ojo, que si él se queda con ganas de más, ella se guarda otro as en la manga: “¿Quieres saber cómo mantengo feliz a mi hombre? Lo dejé jugar con mi hermana", dijo. Es mayor de edad, claro, y también swinger.

Como es lógico, sus publicaciones se han vuelto virales y generan cientos de comentarios de todo tipo: desde quienes elogian su forma de vida poliamorosa a quienes la critican. Por supuesto, no falta el humor: "Me debes dinero por las muletas. Me rompí el tobillo al escuchar tus comentarios", le escribe un usuario. "Olvidaste mencionar que tu marido es también tu hermano", le suelta con acidez otro.

Madre e hija también se lo toman con sentido del humor, como en otro vídeo donde muestran que cuando una acaba, empieza la otra. Algunos seguidores creen que es todo un montaje y que ni son familia, ni hacen lo que dicen. "Es todo por los likes", asegura un usuario.

Si te interesa saber más sobre el mundo swinger, te recomendamos leer este interesante reportaje, con vídeo incluido: