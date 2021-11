"Arreglar cualquier cosa y que me salga bien, tocar la guitarra y cantar lo poco que sé, cuando nos llaman por teléfono los hijos que no son muchas veces..." Estas son solo algunas de las respuestas a una simple pregunta que hizo Raquel a su abuelo: ¿Qué te hace feliz?

Las personas mayores se han convertido en el sostén de la sociedad: no solo nos dan sabiduría y amor (en la mayoría de los casos) sino que sin ellos no habríamos podido soportar las dos grandes crisis económicas que hemos atravesado (esas pensiones que han mantenido familias) ni podríamos conciliar trabajo y familia. Si embargo, no siempre se les presta la suficiente atención que merecen y precisamente, esto ha removido las conciencias de los tuiteros.

Raquel, que así se llama la tuitera, reconoce que tras leer lo que hace feliz a su iaio se siente "personalmente destrozada" y es que el hombre se pone contento con situaciones sencillas que a veces no ocurren tan a menudo como desearía.

De hecho uno de los puntos de la lista es: "Cuando nos llaman por teléfono los hijos. Que no son muchas veces". Además cosas tan simples como: "despertarme por la mañana y ver a mi mujer junto a mí", o "merendar alguna tarde en el bar churros y chocolate" han provocado una avalancha de respuestas reconociendo el valor de lo cotidiano que queda sepultado muchas veces por el día a día.

le he pedido a mi abuelo una lista de cosas que le hacen feliz y me encuentro personalmente destrozada pic.twitter.com/RpXA19k5Fr — raquel (@raquelmoralss) 3 de noviembre de 2021

También los hay que recomiendan a la tuitera y a todos aquellos que aún tienen a los abuelos, que los disfruten:

Por favor llamad e id a bar con vuestro abuelo vosotros que podéis 😭 — Cindy 👼🏽 (@cindyyymel) 4 de noviembre de 2021

Nada material, sabe perfectamente lo que es importante en la vida. Cuanto que aprender de ellos, los grandes olvidados de nuestro tiempo. — Angel Castaño 🍋 (@pierluilly) 4 de noviembre de 2021

Tal vez conviene recordar que los abuelos y abuelas no son eternos -aunque deberían- así que ¿por qué no hacerlos felices cumpliendo sus pequeños anhelos? Paciencia, cariño y más meriendas con ellos. Se lo merecen.