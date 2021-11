En redes sociales puedes encontrar (casi) de todo, pero siempre llaman mucho la atención las imágenes que mucho usuarios suben de las cuentas de bares y restaurantes. En este caso se ha vuelto viral la cuenta que una usuario ha subido a Twitter en la que se muestra indignada por un establecimiento en el que le cobraron el pan por ser "obligatorio".

"Pincho de tortilla en la barra de La Primera. No pido pan, lo ponen y lo cobran, 2,30 euros. Le digo a la camarera que no he pedido pan, y me dice que el pan es obligatorio. Esto ya me parece que pasa de castaño oscuro, ¿o no, @canadio1010? #elpanesobligatorio me lo voy a tatuar", se quejaba la usuaria.

En la imagen que acompaña al tweet puede verse el desglose de la cuenta de un restaurante de Madrid en el que un café solo cuesta 2,80 euros, un pincho de tortilla 4,50 y una caña 4,50. A continuación vemos el desglose del pan que la usuaria dice no haber pedido: Pan: 2,30 euros. Pese a que, en general, el precio puede parecer elevado lo que más ha llamado la atención es la obligatoriedad de cobrar el pan pese a que no lo hubiera pedido. "¿El pan es obligatorio? ¿Y si eres celíaco también?" preguntaba una twittera, a lo que la autora de la "denuncia" respondía: "Lo pagas igual. Es cosa de la casa, tanto en mesa como en barra, me han dicho. No recordaba semejante despropósito antes".

Pincho de tortilla en la barra de La Primera. No pido pan, lo ponen y lo cobran, 2,30 euros. Le digo a la camarera que no he pedido pan, y me dice que el pan es obligatorio. Esto ya me parece que pasa de castaño oscuro, ¿o no, @canadio1010 ? #elpanesobligatorio me lo voy a tatuar pic.twitter.com/gtyCTPlV43 — Paz Álvarez (@Pazalvarezcalvo) 19 de octubre de 2021

Este hilo de Twitter que ya acumula más de 1.700 retweets y 4.400 me gusta se ha llenado, a su vez, de innumerables fotos de desayunos con pinchos de tortillas con una pinta buenísima y a unos precios sin competencia.

Zascas virales en restaurantes

Otros comentarios que se vuelven virales son aquellos que los clientes de bares y restaurantes dejan en las webs que recomiendan este tipo de establecimientos. "Veros salir por la puerta ha sido lo mejor del día", respondía un hostelero tras la crítica de unos clientes a su restaurante. Aunque no se quedó atrás otro responsable que respondía a una crítica despiadada hacia su establecimiento (comida, servicio y hasta decoración).

Por último, la palma se la lleva el zasca de un hostelero a un cliente con este descarnado comentario: "La camarera, al ser guapa, muchas veces no recibe el respeto que merece".