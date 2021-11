El algoritmo de AliExpress está dando mucho que hablar, y no precisamente bien (o eso parece). Con motivo de la campaña de descuentos por el Black Friday, la plataforma de ventas online ha tenido una ingeniosa salida en Twitter a raíz del comentario de una usuaria.

Esta clienta de Aliexpress mostraba un pantallazo en el que se puede ver cómo la publicidad que le sale de la plataforma no parece ser de su agrado. Con el comentario "Aliexpress, eres raro" mostraba cómo se le ofrecía una falda de piel sintética de estilo medieval para hombre muy sugerente y un soporte de escroto, también para hombre.

El algoritmo lo educas tú, no nosotros 🤔 https://t.co/aIhXKMcIyG — AliExpress España (@AliExpressES) November 8, 2021

Desde la plataforma online no dudaron en darle una respuesta acerca de este hecho, que ha generado miles de likes y múltiples reacciones. "El algoritmo lo educas tú, no nosotros", esta fue la explicación que le dieron sobre el algoritmo junto a un emoticono pensativo. No satisfecha con la respuesta, la usuaria publicó en Twitter una captura de pantalla de su compra: unos tornillos.

Y es que es conocido que según las búsquedas que el usuario haga en Google y otras páginas web, el algoritmo se adapta a sus gustos y muestra un contenido concreto que responde a la navegación que cada uno haya hecho en internet desde distintos dispositivos. En este caso parece que al algoritmo se le cruzaron los cables o quizá la usuario no ha mostrado todo su historial de búsqueda... Cada cual que saque sus conclusiones.