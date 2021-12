Ante las críticas recibidas en las redes sociales, a menudo el mejor "community manager" que un negocio puede tener es la sinceridad. Si, además, va acompañada de buena educación y contundencia, el aplauso de los usuarios está casi garantizado.

Así, al menos, le ocurrió a The Trent Navigation, un pub británico de la ciudad de Nottingham. Un usuario le afeó en Facebook que anunciara que iba a abrir el 25 de diciembre entre las 12 del mediodía y las tres de la tarde: "¿Por qué animar a esto el día de Navidad? Deje que las personas se reúnan con sus familias en lugar de alentar al consumo de alcohol. Ya tiene que estar aburrido y triste para abrir el día de Navidad".

El dueño del pub (o quien esté encargado de sus redes sociales) no se cortó y quiso responder: "Recibimos este comentario bastante negativo en nuestra publicación anteriormente y, aunque respetamos plenamente el derecho de todos a tener su opinión, creemos que es bastante miope. La Navidad, para la mayoría, es una época feliz del año, llena de amor, risas y tiempo de calidad con la familia y los amigos. Pero este simplemente no es el caso para todos, ya que la Navidad también puede ser un momento muy solitario para algunos. Dada la dificultad que todos afrontamos durante esta pandemia, hay una crisis de salud mental que burbujea bajo la superficie y produce soledad en esta época del año y puede ser increíblemente difícil para algunos, especialmente aquellos que no tienen familiares y amigos cercanos, compartir ese gran día", apunta.

No se quedó ahí: "Los pubs juegan un papel importante en la comunidad y son un refugio seguro para muchos, un lugar donde todos los ámbitos de la vida pueden reunirse de manera segura, socializar y desahogarse y cuidarse unos a otros. Ser considerados simplemente como un lugar para 'fomentar el alcohol' es, francamente, un comentario triste. Nuestras puertas siempre estarán abiertas para amigos nuevos y viejos, y usted, si está aburrido, ¡por favor, venga aquí! No es 'triste' hacerlo, pero si estás triste, siempre es bueno hablar".

Los comentarios a la publicación fueron muy positivos, tanto por parte de los clientes habituales del pub como de quienes aún no lo conocían. Aquí hay algunos ejemplos:

"Bien dicho. Feliz Navidad Trent Navigation, qué hermosa comunidad has construido".

"¡Muy bien dicho! Los pubs son mucho más que un lugar para beber cerveza, son importantes centros comunitarios"

"No he estado en un pub el día de Navidad durante años, así que vendremos y tomaremos una copa con amigos y el personal, que ha sido excelente en todas las restricciones de Covid".

En otra publicación de hace unas horas, el pub señala que "después de que nuestra respuesta a un troll de las redes sociales se volviera viral esta semana, hemos recibido decenas de comentarios y correos electrónicos de apoyo de todo el Reino Unido. Aparecimos en Nottinghamshire Live, The Sun, The Mirror, Indy 100, Ladbible y The Irish Mirror, por nombrar solo algunos", una publicación que acompaña con capturas de algunos de los emails y mensajes de apoyo recibidos.