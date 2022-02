Ser el padrino en una boda es un arma de doble filo. Si tu discurso es bueno, emociona y arranca algunas risas entre el público, y además estás soltero, puede que la fiesta tras el banquete te depare algún ligue. Ya se sabe eso de que "de una boda sale otra". Pero como patines, puedes convertirte en el villano de la celebración. Esto último fue lo que le ocurrió a uno que ha compartido su vivencia en el foro "¿Soy un idiota?" de la red social Reddit.

El padrino de esa boda quiso comenzar su alocución con una broma con la que hacer sonreír a los invitados... y lo logró. Pero hubo alguien que no solo no se rio, sino que se enfadó bastante: el novio, o lo que es lo mismo, su mejor amigo.

¿Por qué? ¿Qué fue lo que dijo para fastidiarle un día tan especial? Él mismo lo relata:

"Recientemente fui el padrino en la segunda boda de mi amigo, también lo fui en la primera. Vi un chiste en Internet y me hizo reír, así que lo robé y para mi discurso de apertura dije: "Muy bien... Bienvenidos de nuevo a todos', lo que provocó muchas risas, especialmente de la novia, a quien pareció divertirle".

Sin embargo, por la noche, "después de unas copas", el novio le dejó claro que no le había hecho ninguna gracia el chascarrillo: "comenzó a romperme el culo diciéndome que estaba fuera de lugar, que lo avergoncé, que no fue divertido y que no debería haber recordado su anterior matrimonio".

El padrino señala que ese tipo de discursos "son siempre más bromistas que otra cosa" y aseguró que el suyo fue bastante plano, ya que solamente hizo alusión a la anterior boda del novia en esa ocasión, por lo que se pregunta "si realmente estuvo tan fuera de lugar".

Algunos usuarios de la citada red social consideran que habría estado bien comentárselo antes al novio, mientras que otros quitan hierro al asunto.

"Nadie quiere que se mencionen sus relaciones fallidas anteriores durante su boda con su amor actual", afirma un comentarista.

"No importa que el grupo y la novia se rieran. Literalmente estuviste allí para defender a tu amigo en su día y lo humillaste", señala otro.

Pero el comentario más votado de todos fue este: "Dile que lo sientes y que no lo usarás en su próxima boda".

Otro aprovechó para contar su experiencia en esa misma tesitura: "Fui el padrino en la boda de mi hermano. Empecé con algo como 'Bueno, todos sabemos que el discurso del padrino son los peores dos minutos de la vida del novio. No sé nada de eso, pero los peores dos minutos de la vida de la novia probablemente sucederán más tarde esta noche'. No escuché ninguna queja después. Supongo que depende de la audiencia y de la sensibilidad del destinatario".