Es comenzar las primeras notas de este vídeo y a muchos padres ya se le ponen los pelos como escarpias… ¿otra vez? Sí, otra vez y una y otra vez. Los niños ven en bucle este vídeo musical y es raro conocer a alguien que no lo haya oído al menos una vez en su vida. El famoso y “temido”: Baby Shark.

¿Quién no lo ha cantado o incluso bailado su original coreografía? Niños de todo el mundo y de casi todas las edades conocen la canción del tiburón más famosa de la historia de Youtube. Porque sí, el “Baby Shark Dance” se ha convertido en el primer vídeo de Youtube en recibir 10.000 millones de visitas.

Ni U2, Justin Bieber o Luis Fonsi, no. Lo más visto en la plataforma de vídeo más importante del mundo es la canción de dos niños bailando una sencilla coreografía de una familia entera de tiburones que se van a cazar y luego salen corriendo.

Pero ¿de dónde viene esta canción? Sus creadores son los coreanos Pinkfong que subieron por primera vez el vídeo a la plataforma en 2016. A partir de ese momento y si miramos su canal de Youtube las versiones no han dejado de producirse.

Este vídeo ha pasado así a formar parte del libro Guiness de los Récords, donde en su página web explican que “probablemente se originó como una canción de campamento, que se remonta al menos al siglo XX”. Su popularidad comenzó en 2017 donde se convirtió en viral en Indonesia y Corea del Sur, y de ahí al resto de Asia.

Récord en 2021

En febrero de 2021, el vídeo tuvo más visualizaciones que toda la población humana de la tierra con sus 10.000 millones de reproducciones.

Es curioso que pese a todo el “Baby Shark” no sea el vídeo con más me gusta de Youtube. El pequeño tiburón tiene 33 millones de likes frente a los 47 del “Despacito” de Luis Fonsi, al que superó como vídeo más visto.

Lo que tiene, según la web del récord Guinnes, es millones de “no me gusta”: 14 millones, el segundo vídeo en lograr este dato. Aunque este extremo no se puede confirmar ya que en Youtube los autores sólo han dejado visibles los likes pero no los pulgares hacia abajo. Tampoco está habilitada la sección de comentarios.

Así pues ¿quién gana? ¿Los niños amantes del tiburón? ¿O los padres hartos ya de la pegadiza melodía? Pues a tenor de los datos, los más pequeños se llevan la gloria.