Lo más seguro es que de cara, precisamente, no te suene. Sin embargo todos los españoles la hemos escuchado alguna vez: se podría decir que Nikki García es la mesías del s.XXI para muchos, una voz que te guía cuando estás perdido o no encuentras el restaurante donde has quedado con los amigos. García es la voz oficial de Google Maps en España y es muy difícil no haberla escuchado alguna vez, por lo que el vídeo que ha colgado en internet ha impactado a muchos en redes y se ha hecho rápidamente viral.

Se trata de unas imágenes en las que la intérprete viaja en un coche con unos amigos y ella, desde el asiento trasero, les lanza consejos: “no atropelles a ese chico”; "continúa 100 metros hasta encontrar la salida"; "¡vaya! He perdido la cuenta, ¡gira a la derecha!" Mis amigos Juan y @anadecastronow me están llevando al hotel y le he dicho que no ponga el GPS, que ya se lo digo yo. pic.twitter.com/AEzyCojpaO — Nikki García (@nikkigarcia_es) 12 de marzo de 2022 Nikki García no sólo es la voz de Google Maps en España, también es actriz y cantante y comparte muchos de sus trabajos a través de sus redes (en Twitter ya acumula más de 55 mil seguidores). García es popular en redes por su increíble capacidad de interpretar con la voz. Su canal de YouTube, donde sube canciones propias y versiones (desde lo más pop a Disney) tiene miles de seguidores.