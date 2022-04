La madre de todas las polémicas ha aparecido hoy en Twitter. La paella, icono de nuestra cultura gastronómica (y también, todo un generador de conflictos), ha caído esta tarde en dominio galo. Durante tres tensas horas, el tiempo que la institución responsable de todo este embrollo, la Embajada de Francia en España, ha considerado oportuno, el emblemático plato valenciano ha tenido origen francés.

Miles de comentarios de protesta se han alzado al instante, pero al final no ha sido más que una broma por el día de los inocentes que hoy se celebra en nuestro país vecino, llamado allí Poisson d'avril. En conmemoración por esta fecha, a la cuenta oficial de la embajada gala en España le ha parecido buena idea compartir una nueva teoría sobre la historia de la paella.

Otra prueba más de la fuerza histórica que une a nuestros dos países 🇫🇷🇪🇸 #Historia



¡Un equipo de historiadores de la gastronomía acaba de descubrir algo sorprendente! La famosa #paella valenciana 🥘 tiene en realidad su origen en la Camarga francesa. 1/3



— La France en Espagne 🇫🇷🇪🇺 (@france_espagne) 1 de abril de 2022

Esta nueva hipótesis (ilustrada con una imagen de un arroz de marisco que en ningún momento ha levantado ninguna sospecha sobre la intencionalidad de la publicación), defendía que la paella fue creada en una región del sur de Francia, en Camarga. El perfil de la delegación proseguía con su particular explicación y aseguraba que durante la Edad Media, los campesinos de esta zona preparaban grandes platos de arroz con carne, una comida que se servía en días de celebración.

El relato continuaba con su tercera y última parte en la que se detallaba que un comerciante de arroz en el siglo XV bordeó la costa hasta llegar a Valencia, donde difundió la receta. La historia acababa con que los habitantes de nuestro territorio de siglos atrás le añadieron azafrán y tomate, y así el plato ha llegado hasta nuestros días.

Esta teoría ha desatado miles de comentarios repletos de ira (no sabemos si fingida o no) que han encendido la eterna (y casi siempre, sana) rivalidad que existe entre Francia y España. En apenas unos minutos, han comenzado a aparecer cientos de memes, declaraciones de guerra, alusiones a representantes diplomáticos y un sinfín de respuestas cargadas del ingenio tan característico de esta red social. Ha habido reacciones de todo tipo, pero casi nadie se ha sorprendido de que la embajada gala no argumentara este hallazgo histórico en ninguna fuente, documento o archivo del pasado. Tan solo tres tweets para reescribir uno de los episodios más importantes de la cocina.

Lógicamente, la verdad se ha conocido tres horas después, cuando la embajada (además de recordar que la paella es 100% valenciana, por si había dudas) ha finalizado el hilo destapando el chiste y recordando la fecha que se celebra hoy en Francia, su particular día de las bromas en el que hoy muchos españoles hemos sido inocentes.