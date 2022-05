TikTok es la red social de moda y cada vez son más los famosos que se unen a esta red social que compite en popularidad con Instagram. Los futbolistas no son ajenos a este fenómeno y es que Sergio Ramos o Joaquín son algunos de los que arrasan con sus bailes. No obstante, hay jugadores menos conocidos cuyos vídeos son igual o más virales. Es el caso de Iván Rubio, del CF Benidorm, que ya se ha convertido en una auténtica estrella al sumar casi medio millón de seguidores y más de 9 millones de 'me gusta'.