Una cuestión generacional. Una mujer se ha vuelto rápidamente viral en redes al narrar su experiencia en una pastelería: había encargado una tarta para su primo con motivo de su 16 cumpleaños. La mujer, dado que su primo es seguidor de la serie animada Rick y Morty, había pedido una tarta inspirada en dichos dibujos animados.

Sin embargo, quizá por una cuestión de oído o de desconocimiento por parte del pastelero, el pastel que finalmente recibió fue muy diferente y el error ha dado lugar a bromas y risas en Twitter y TikTok... y es que de pedir un pastel de Rick y Morty recibió uno inspirado (y con "estatuilla" del cantante incluida) de Ricky Martin.

En el vídeo se puede observar a la prima del cumpleañero y cómo no puede evitar troncharse de la risa ante la situación.

Twitter, a los pies del pastelero

"Vine buscando cobre y encontré oro" reza uno de los memes en respuesta a la publicación de una internauta con el vídeo de la desternillante confusión.

pensando en el chaval que pidió una tarta de Rick y Morty y le dieron una tarta de Ricky Martin — Javi. (@Javidp23) 18 de mayo de 2022

Los chistes no se han hecho esperar en la red social del pajarito y el "evento" no ha decepcionado: en Twitter siempre hay lugar para las bromas y este tipo de sucesos y ocurrencias se convierten rápidamente en mitos muy susceptibles de recordarse con los años. Y no es para menos, ya que, como Rick y Morty o como Ricky Martin... algunas anécdotas son eternas.