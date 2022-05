Hacerse selfies o fotografías en lugares peligrosos con tal de conseguir unos likes es algo a lo que muchos influencers (o aspirantes a influencer) nos tienen acostumbrados y son conocidos los casos de accidentes mortales cuyo germen ha sido un "simple" vídeo para subir a TikTok. Lo ocurrido en Pakistán, sin embargo, no solo ponía en peligro a una conocida influencer del país, sino a toda la biodiversidad y vidas dentro del bosque que decidió incendiar para la foto.

Fue la Policía pakistaní la que ató cabos después de que se destapara el vídeo de Humaria Ashgar, de 29 años, paseando vestida de princesa con el escenario de un bosque incendiándose de fondo: las alarmas saltaron en todos los sentidos, ya que el encuadre del escenario escogido y las imágenes no parecían para nada casuales. Por otro lado, engañar a los especialistas en descubrir si las llamas han tenido o no origen humano no es tarea fácil, mucho menos si subes el vídeo a TikTok con una canción que habla sobre “prender fuego” y rematas con el titular “hay fuego allá donde voy”.

Ashgar es una de las TikTokers más conocidas del país, con más de 12 millones de seguidores en redes sociales, y ha sido detenida por provocar el incendio, aunque ella asegura que “ya estaba allí cuando llegó”. Solo quince días antes habían sido detenidos dos hombres por provocar un incendio en el mismo bosque y subirlo a redes con la misma canción de fondo. Pakistán se encuentra en este mes de mayo en una ola de calor sin precedentes.

Origen de los incendios en España

Según el Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico, en España el 96% de los incendios tienen origen humano, ya sea por negligencias y accidentes o por acciones intencionadas.

Dentro del porcentaje total de incendios (contando tanto los intencionados, los accidentales, rayos y de origen desconocido) los últimos datos arrojados en la infografía que presenta el Ministerio en su web, reflejan que el 53,86% de los siniestros son intencionados frente a un 25,65% de los incendios provocados por descuidos o causas accidentales.

Pero, ¿qué motivaciones existen detrás de un incendio provocado? Los datos arrojan porcentajes que incluyen diversos objetivos, en su mayor parte (un 33,95%) tienen detrás motivaciones agrícolas, un 19,97% relacionados con actividades ganaderas. En la línea de la actividad agrícola y ganadera encontramos muchas causas: incendios provocados por maquinaria, vehículos y herramientas, incendios relacionados con la caza, actividades militares o uso de fuego para control de la fauna… Por otro lado, un 4,96% de los incendios están relacionados con la salud mental y otro 4,75% tiene que ver con el uso del fuego por represalias, venganzas o vandalismo.