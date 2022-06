Con semblante rumiante y la vitalidad suficiente como para desafiar las normas que establecen los manuales de manipulación de alimentos: así se han presentado estas curiosas visitantes en un Mercadona de Canarias ante la mirada perpleja de quien, en ese momento, se disponía a llenar el carro de la compra un día más. Como si de una película de Paco León se tratara y sin mucha explicación, la tuitera “psycotropic_” subía la siguiente imagen a las redes para sorpresa de sus seguidores y los miles de usuarios que han contribuido a que la imagen se hiciera viral.

Todo ha ocurrido en un Mercadona canario, concretamente en el situado en Siete Palmas, donde la tuitera se tropezó con dos ovejas y un carnero dentro del supermercado.

Ir al mercadona de 7 palmas y toparte con estos señoritos😂 pic.twitter.com/ldCpV5OJKa — 세일라🍒 (@psycotropic_) 26 de mayo de 2022

“Ir al Mercadona de Siete Palmas y encontrarte con estos señoritos”, compartía en Twitter adjuntando la imagen.

Sheila, como se llama la tuitera, ha afirmado además que después de cotillear la conversación del supuesto dueño con una trabajadora pudo conocer el motivo por el que las simpáticas visitantes se encontraban en el Mercadona: “por lo que escuché (ella cotilla) una trabajadora del merca le preguntó y básicamente se las había llevado para despulgarlas en la playa”.

Sheila ha reconocido que no sabe más, aunque en Twitter ahí no ha acabado la cosa: otro usuario ha asegurado que creía haber visto a las ovejas en Leroy Merlin mientras que otro vecino ha compartido una imagen de, aparentemente, las mismas ovejas en la calle. "No sé a qué hora te pasó esto, sobre las 20.00h estaban al lado de Las arenas", adjunta a la foto en la que se observa a las tres ovejas cruzando la carretera.

No sé a qué hora te pasó esto, sobre las 20:00 estaban al lado de Las arenas 🙀 pic.twitter.com/6kbfbY06ZB — David RoQuin (@HOPnestesia) 27 de mayo de 2022

Aunque cada vez son más los establecimientos "pet friendly", las normas de centros comerciales y supermercados de alimentación suelen prohibir el acceso a cualquier tipo de animal (no es raro ver a perritos esperando a sus dueños a las puertas de este tipo de establecimientos). También es cierto que, por lo que se observa en las fotos, las ovejas parecían estar esperando a su dueño en el rellano de entrada y no se encontraban deambulando por los pasillos.