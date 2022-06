Bailó el ‘SloMo’ y se volvió viral. España entera ha visto como Edu, un niño valenciano de 13 años bailaba la canción de Chanel en Eurovisión en el Campeonato de España de gimnasia aeróbica que se celebró en Torrent el fin de semana pasado.

Aunque al principio parece que no quería mostrar su habilidades como bailarín lo cierto es que Edu finalmente deleitó al público con los pasos de la famosa coreografía que logró el tercer puesto en el festival de la canción europeo. Y no sólo eso, ya que el joven de l’Eliana ya había hecho vibrar al público sobre el tapiz quedando campeón en pareja de gimnasia aeróbica, subcampeón de España en individual y subcampeón en aerodance. Casi nada.

Gracias a su tía, que fue la que subió el vídeo a su cuenta de Tiktok, Edu ya es conocido en todo el país, y ha abierto una cuenta en la famosa red social en el que ha querido enseñar a sus seguidores la coreografía del ‘SloMo’ “fuera de presión”.

El vídeo ya acumula más de 1.500 likes y casi un centenar de comentarios en el que alaban lo bien que baila este joven valenciano.

Ya sea con presión o sin ella, lo que está claro es que Edu no obligará el día en el que sus compañeras le “obligaron” a marcarse unos pasos de baile tras ganar tres medallas.