Agosto es un mes de reportajes veraniegos, preguntas a turistas o autóctonos con inesperadas respuestas y muchas anécdotas narradas y vividas en vivo sin que se pueda cortar y pegar antes de ofrecer el resultado.

Ocurre aquí y también en el extranjero, como hemos podido comprobar después de que se viralizaran unas imágenes del programa australiano Studio 10, vídeo que ha corrido como la pólvora en internet después de que uno de sus periodistas, Craig, perdiera un diente en pleno directo.

El reportero no se cortaba un pelo y era el primero en advertir a la audiencia del acontecimiento que estaba a punto de ocurrir en vivo: "un momento, creo que se me va a caer un diente", espetaba, interrumpiendo la conexión. "¿Estás bien? ¿Has mordido algo?" preguntaban intrigados los conductores del programa, a lo que el protagonista contesta que "eso parece" al tiempo que, efectivamente, se "arranca" un diente con la mano en pleno directo. "No me lo puedo creer", exclama.