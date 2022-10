Nunca es tarde si la dicha es buena. Puede dar fe de ello Iris Jones, una mujer que se ha convertido en viral en las redes sociales después de participar en el programa This Morning de la televisión británica ITV, donde ha revelado que a sus 83 años de edad está teniendo "el mejor sexo" de toda su vida con su novio, que tiene 37 años.

Sin pelos en la lengua, la octogenaria dejó sorprendidos a los presentadores Phillip Schofield y Holly Willoughby al hablar con total naturalidad de sus intimidades de alcoba con su "yogurín" egipcio, Mohamed Ahmed Ibriham, con el que lleva tres años de fogosa relación amorosa.

La anciana reveló sin sonrojo alguno ante las cámaras que su postura sexual favorita es la del "perrito", aunque confesó que su piel "es muy delgada, como un tejido", motivo por el que "Mohamed debe tener cuidado cuando me agarra. Me desgarra la piel, la piel de mis piernas es muy, muy delgada".

"A veces lo hacemos como perros"

Iris Jones dio más detalles: "cuando se trata de hacer el amor, puede ser doloroso. Podría terminar en urgencias con rasgaduras en la piel, pero hemos resuelto ese problema porque a veces lo hacemos como perros".

Tuvo tiempo también de recordar que la primera vez que se acostó con Mohamed fue "muy duro": "Nadie había estado cerca de mí durante 35 años, me sentí como una virgen otra vez. Usamos un tubo entero de KY Jelly (un lubricante íntimo a base de agua)".

La pareja se conoció en 2019 a través de Facebook y el romance levantó ampollas en su familia, que rápidamente le advirtió de que ese hombre, 46 años menor que ella, seguramente querría su dinero u obtener un permiso de residencia.

Sin embargo, tres años después la relación continúa. "No esperaba tener el mejor sexo de mi vida a los 83 años, pero ciertamente no me quejo", declaró la feliz abuela a la revista Closer.

"Mohamed me mantiene joven, especialmente debajo de las sábanas"

Cuando comenzó el coqueteo online de su madre a través de la citada red social, ella lo habló con su hijo Stephen, de 53 años: "dijo que había estado hablando con un tipo de Egipto. No sabía su edad y realmente no pensé demasiado en eso. Entonces, un día, ella salió y dijo "me estoy enamorando de él".

En el momento en el que supo la edad que tenía Mohamed, su hijo tuvo muchas dudas, mientras que su hermano directamente "no lo aceptó": "Darren lo tomó peor que yo. No quería tener nada que ver con eso". Al margen de las fricciones familiares que ha provocado su relación, Iris Jones subraya que Mohamed "me mantiene joven, especialmente debajo de las sábanas".