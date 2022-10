"No lo intentes en casa", esta es la frase que aparece al pie del vídeo que ya se ha hecho viral en Twitter y que da una pista de lo que está a punto de pasar. En él un joven asiático aparece dispuesto a comerse lo que parece ser una abeja viva. Sin embargo, el reto no sale como esperaba y a los pocos segundos de metérsela en la boca, el insecto le pica.

En la siguiente imagen se ve al protagonista del vídeo con los labios hinchados, y, aunque muchos de los comentarios de Twitter apuntan a que podría ser un filtro, dado que se aprecia que tiene la cara completamente desfigurada por la picadura, en la siguiente imagen se ve perfectamente como el joven tiene dificultad incluso para hablar y toma leche para ayudar a bajar la hinchazón.

No es la primera vez que se ven este tipo de retos virales en las redes sociales y seguramente no será la última, ya que la moda de poner en riesgo tu salud por un puñado de likes parece seguir en auge. Sin embargo, lo que probablemente el joven no sabía es que el veneno de abeja ya es para los expertos un ingrediente principal de una crema facial denominada como "bótox natural".

El veneno de este insecto favorece la circulación de la sangre, haciendo que la piel luzca más joven. La apitoxina aumenta la producción natural de colágeno, cuya acción renovadora y reparadora actúa sobre las líneas de expresión produciendo un efecto lifting inmediato, reafirmando y alisando la piel.

Tanto es así que celebrities como Camilla Parker Bowles, la duquesa de Cambridge, Kate Middleton o hasta la propia Victoria Beckham ya han probado los beneficios de este tratamiento de belleza revolucionario.