Nani Unu no pasa por un buen momento. Sus vídeos en TikTok, donde tiene casi 257.000 seguidores, lo demuestran. O, al menos, lo simulan. En la red social por excelencia de los centennials, esta joven cuelga su día a día, que, según sus palabras, no ha sido un camino de rosas. La gota que colmó el vaso sucedió el lunes, cuando suplicó entre lágrimas: "Necesito que alguien me mantenga porque no me gusta trabajar", pidió a sus fans. No era ningún 'fake' y el vídeo se hizo viral.

"Esto es un llamado a la solidaridad. No haría esto si no fuera realmente urgente", prosiguió desolada y entre sollozos. También argumentó su petición: "Siento que nací para otra cosa. No sé. Necesito una solución. Es muy difícil todo esto", confesó, a la vez que mostraba, al menos de cara a sus seguidores, una aparente salud mental frágil.

En lugar de hacer hincapié en su estado mental, los usuarios se han tomado con humor el vídeo, que ya es viral: en tres días, suma más de 9,5 millones de reproducciones y 570.000 'me gusta'.

"Cero ofendida, 100% identificada", contestan los usuarios

Además de sus palabras, lo que impacta del vídeo y lo que lo ha hecho viral entre los millones de publicaciones que hay en la red social, es la desolación y la angustia que muestra Nani. Es cierto que encontrar una vocación y sentir pasión por aquello que haces a veces no es fácil. Le pasa a ella y a miles de personas. Pero de ahí al ruego de ser mantenida hay un trecho y así se lo han hecho saber muchos usuarios.

"Cero ofendida, 100% identificada", "yo necesito lo mismo", "yo cuando suena la alarma para ir al trabajo", "por favor, yo también", son los comentarios más repetidos entre los más de 22.000 que suma la publicación. Además, su peculiar súplica ha llenado los telediarios de su país.

Ahora pide no difundir el vídeo

Nani ha conseguido llamar la atención, pero su petición no ha resultado: sin tener trabajo ni nadie que la mantenga. Además, ha comprobado que las redes sociales pueden ser un arma de doble filo. En este sentido, ha publicado otro vídeo con la etiqueta #stopbullying donde pide que no se difunda su vídeo. Sin embargo, ella no lo ha borrado.

"Me están pidiendo entrevistas y no sé qué decir por qué me preguntan cuál sería mi trabajo ideal y no sé qué decir. No hay ninguno", explica entre llantos. Los usuarios ya no se ríen y ahora sí que se preguntan si esto es una broma o no. Sea como fuera, y por su bien, deseamos que encuentre pronto una profesión de su agrado.