La ficción se cuela en el mundo real en Alicante. Un usuario de Twitter ha compartido una instantánea de lo que ha visto junto al colegio de sus hijos, según ha detallado él mismo en la publicación, que ha generado decenas de comentarios y centenares de interacciones. "Coche aparcado junto al cole de mis críos", es lo que dice en la primera parte del texto que acompaña a la imagen. El resto del mensaje resulta ser una frase mucho más alarmante: "Estoy por devolverlos a casa".

En la fotografía se pueden apreciar varios vehículos aparcados, aunque la atención cae en el que aparece en primer plano: un vehículo negro con un extraño logotipo en uno de sus laterales que ocupa tanto la puerta del conductor como la trasera del mismo lado. El distintivo está compuesto por el símbolo de un paraguas, el nombre de la empresa ("Umbrella Corporation") y el lema corporativo: "Our business is life itself".

Coche aparcado junto al cole de mis críos. Estoy por devolverlos a casa 🤔 pic.twitter.com/ZYhfNuVxg9 — Rafa 'pajis' López (@rafapajis) 4 de noviembre de 2022

Todos ellos son elementos que no pertenecen a nuestro mundo (salvo el coche, que evidentemente sí es real). Tanto el logo, como el nombre de la compañía y el eslogan forman parte de la aclamada saga de videojuegos de terror Resident Evil, que llegó a portar la bandera de la cultura pop a finales de los 90 y en los primeros años del actual milenio, en los que el género zombie gozó de gran fama.

El juego se convirtió en franquicia y fue llevado -con relativa aceptación- al cine, y también a otras artes, como la literatura o la novela gráfica. Eso sí, fuera cual fuera el formato en el que se desarrollara la aventura, el término de Umbrella Corporation siempre estuvo presente. Se trata del nombre de una poderosa empresa farmacéutica, pieza fundamental del engranaje de este universo.

Cierto es que la trama no es idéntica en cada una de las historias plasmadas en las diferentes industrias, pero la esencia del argumento sí viene a ser la misma. Una oscura compañía, la ambición desmedida de un científico, un experimento creado en el más absoluto secretismo, los efectos de un contagioso virus que se acaba yendo de las manos, un mundo postapocalíptico y humanos mejorados genéticamente. Son algunos de los ingredientes que componen la narrativa de Resident Evil que de una u otra manera están asociados a la Umbrella Corporation, uno de los grandes emblema de una saga cuya popularidad la ha llevado a traspasar la barrera que separa ficción y realidad, aunque -por suerte- solo de forma superficial.