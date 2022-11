Quien mucho abarca poco aprieta. Si a muchos ya se les hace difícil compaginar la vida con un amante, tres o cuatro es ya nivel experto, aunque el final no siempre es del todo feliz. Que se lo digan a esta mexicana que se ha hecho viral en TikTok gracias a un vídeo que tiene ya más de cuatro millones de visualizaciones: volvió a casa con su pareja y se encontró a los tres amantes esperándola con regalos a la puerta.

“Ama, se le juntaron a la vecina los novios” dice el joven que está grabando el momento que ha acabado viralizándose por todo internet: se trata del vecino de la mujer, que no puede dejar de grabar el incómodo momento. Según muestran las imágenes, el hombre que va con la mujer acaba alejándose bastante enfadado del lugar y los otros tres, sorprendidos, no tardan en darse cuenta de la situación y van marchándose uno tras otro, no sin antes dejar los regalos en el suelo. Todo esto, por supuesto, tras una “conversación” en grupo de varios minutos en los que el drama y el disgusto es más que palpable.

Teorías para todo

La situación ha dado lugar a varias teorías y no todas apuntan a que se trate de los amantes de la mujer. Algunos comentarios en la publicación apuntan a que es posible que se trate del cumpleaños o alguna celebración de la joven, razón por la que todos los chicos que la esperan lleven algún regalo, aunque el motivo de que todos acaben mosqueados con ella pierde fuerza con esta teoría. Otros apuntan a que “a una mujer jamás se le junta el ganado” en un tono humorístico que ha abundado en las réplicas a la publicación en redes sociales, una usuaria lo corrobora opinando que "toda patrona sabe que el ganado no debe conocer ni en pintura sus aposentos" . Otros sugieren, por otro lado, que debe tratarse de un montaje por lo rocambolesco de la historia.

Lo que no sabemos (porque ahí acaba el vídeo) es si la chica se queda o no con los obsequios. Ojalá una segunda parte de este miniculebrón de TikTok.