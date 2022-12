Una de las cosas más importantes en Blablacar son los comentarios. Lo que otros usuarios opinan sobre ti es la base para que en futuros viajes compartidos otros pasajeros decidan viajar contigo o no. Por esta razón, tanto conductores como pasajeros esperan recibir reseñas positivas para que su perfil sea más atractivo.

Recibir un comentario negativo suele ser motivo de disgusto para los usuarios de esta aplicación. Sin embargo, no siempre ocurre así. Un buen ejemplo es una surrealista valoración que ha recibido una conductora. El comentario en sí es negativo pero ella, lejos de tratar de esconderlo, lo ha publicado en sus redes sociales. El resultado no se ha hecho esperar. Su tuit ha sido visto por miles de personas y se ha vuelto viral.

El comentario más surrealista de Blablacar

Una joven conductora publicó un anuncio en la aplicación de Blablacar en el que ofrecía su coche para compartir viaje. Uno de los pasajeros que decidió viajar con ella le dejó una curiosa valoración. El comentario comenzaba con adjetivos positivos. "Simpática, con sentido el humor y muy atenta", reza la primera línea de la reseña. Sin embargo, después continúa con otros términos no tan buenos. "Llegó un cuarto de hora tarde y como si llevara 6 meses sin ducharse. Yo soy ella y no me atrevo a presentarme".

Atención a la reseña que me han puesto en blablacar jajajajajajajajajajajajajaja pic.twitter.com/meMagdZYXi — Irene Pinto (@Ireneepinto) 9 de diciembre de 2022

Tras leer esta última valoración sobre sí mismos la mayoría de los usuarios se sentirían avergonzados. Sin embargo, la conductora se lo tomó con muy buen humor. Tanto es así que copió la reseña y la publicó en su cuenta de Twitter acompañada de un divertido comentario: "Atención a la reseña que me han puesto en blablacar. jajajajjajjjajjajj".

El resultado de su espontaneidad no se ha hecho esperar y rápidamente su tuit se ha convertido en viral.

La reseña más viral de Blablacar

La reseña acumula ya casi 17.000 "Me gusta" y ha generado decenas de comentarios de todo tipo tanto positivos como negativos. “No estoy entendiendo, te ha llamado guarra o el guarro es él”, pregunta uno de los usuarios. “No sé si eso tomarlo bien o mal. Es buena y mala opinión”, comenta otro. “Qué giro de los acontecimientos. Spielberg podría hacer algo con esto, estoy seguro”, afirma irónicamente un tercer usuario de la red social.

Tecnica del sandwich me meo https://t.co/YThno5v8Y2 — La Pantera Kostra (@Naaat666) 11 de diciembre de 2022

Entre los comentarios negativos destaca este: “Pues qué asco sentirse orgullosa por eso, qué vergüenza”. Y entre los que se toman la situación con humor y ven el lado positivo de la situación destaca este otro:

“Hay un acento en ‘llegó’ que desorienta un poco el comentario”.