Hay pizzas para todos los gustos (o disgustos, que las hay hasta con piña) y, normalmente, las cartas de los restaurantes ofrecen una gran variedad de opciones para todos los gustos. Con todo, a través de plataformas de pedido de comida a domicilio opciones como la de quitar o añadir ingredientes, además de redactar apuntes al restaurante, han proliferado.

Con estas opciones podemos, en muchas pizzerías y restaurantes italianos, prácticamente inventar nuestra propia pizza si nos podemos tan exigentes y "exquisitos" como el cliente del tiquet que se ha hecho viral en Twitter muy recientemente.

En dicho tiquet, donde normalmente se reflejan los productos y especificaciones, aparecen señaladas tres peticiones que a muchos usuarios les han parecido demasiado "exigentes". Eso sí, han señalado que, al menos, el cliente ha tenido muy buena educación.

Y es que no solo empieza cada una de sus peticiones con un "por favor" ("poned poca cebolla, por favor"; "no pongáis mucho verde, por favor"; "que llegue caliente, por favor") sino que remata su mensaje con un muy bien deseo para el año que entra: "Os deseo un venturoso año 2023", destaca.

Al menos da la gracias 😂 pic.twitter.com/6zocyHIs75 — Sandra Bua (@sandrukilla) 23 de diciembre de 2022

Reacción en Twitter

El mensaje se ha hecho rápidamente viral a pesar de tratarse de una respuesta una publicación de Twitter de la famosa cuenta @soycamarero, que se dedica a destapar anécdotas y "miserias" que tienen que aguantar aquellos que trabajan de cara al público. Las respuestas al tuit de la chica han destacado, sobre todo, aquellos que aprecian la educación del mensaje a pesar de que, para algunos, el nivel de exigencia era demasiado alto: ""No entiendo muy bien lo de no poner "nada verde" en la pizza si eso se soluciona no pidiendo ningún ingrediente de ese color. Y lo de poca cebolla... si no gusta mucho pues mejor no pedir cebolla como ingrediente. En fin, nos hemos vuelto muy exquisitas algunas personas".

"Gracias por vuestro servicio este año" es una de las frases del mensaje que ha cautivado a más profesionales de la hostelería que, simplemente, agradecen el detalle. "Al menos lo pide de una manera muy educada, agradece vuestra atención y tiene buenos deseos para vosotros. Mucho más que bastantes clientes que conozco...".

En la publicación original de la cuenta "Soy camarero" se reflejaba un pedido muy bizarro en la que se especificaba una hamburguesa vegana con bacon y una americana (de vacuno o pollo) sin bacon. A muchos les resulta mucho más difícil pedir una hamburguesa vegana con bacon que una pizza con mil ingredientes distintos. En la variedad está el gusto, dicen.