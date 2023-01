En esta sociedad hay dos tipos de persona: los que devuelven el carrito de la compra después de guardar su compra y los que no. Pero claro, para que esta diferencia sea apreciable hay una variable que hay que tener en cuenta, y es saber si en ese carrito hemos depositado una moneda a modo de “fianza”.

Está claro que si hemos puesto un euro o 0,50 euros en el carrito querremos recuperarlo y para ello debemos aparcar bien este imprescindible del supermercado. Pero ¿qué ocurre cuando no son necesarias las monedas? Este es el caso de los carritos de Mercadona (y de algún supermercado más), donde ya no es necesario depositar ningún tipo de depósito.

Esta pregunta se ha vuelto viral en Twitter gracias al tweet de Paula la del BOGC (@oposipaw) en el que, con una fotografía, reflexionaba sobre los carritos abandonados en el parking de un Mercadona. Por ello, adjunta la llamada teoría del carrito de la compra en la que se indica que “es la última prueba de fuego para saber si una persona es capaz de gobernarse a sí misma”.

La reflexión de esta teoría es interesante, ya que indica que “que devolver el carrito de la compra es una tarea fácil, cómoda que todos reconocemos como lo correcto y apropiado” y añade que “no hay situaciones extremas en las que una persona no puede devolver su carrito”. A esto tenemos que añadir que no devolver el carrito al lineal “no es ilegal” por lo que con este ejemplo se sabrá “si una persona hará lo correcto sin verse obligada a hacerlo. Nadie lo castigará por no devolver el carrito, nadie lo multará ni lo matará por no devolverlo, no gana nada al devolverlo”.

La reflexión señala que se debe colocar el carrito en su sitio “por la bondad de su propio corazón, porque es lo correcto”.

¿No devuelves el carrito de la compra a su sitio? No eres mejor que un animal

La conclusión de esta interesante teoría es que la persona que no devuelve el carrito “no es mejor que un animal, un salvaje absoluto al que sólo se le puedo obligar a hacer lo correcto amenazándolo con una Ley y la fuerza que la respalda”, y zanja: “El carrito de compras es lo que determina si una persona es un miembro bueno o malo de la sociedad”.

Y tú… ¿devuelves el carrito de la compra de Mercadona a su lugar?