En nuestro país no hay límite de edad para seguir conduciendo. Eso sí, los conductores mayores de 65 años deberán renovar con mayor periodicidad su licencia, ya que esta no depende de la edad si no del estado de las capacidades y aptitudes de cada persona. Así se explica en la Dirección General de Tráfico (DGT).

Parece que lo mismo ocurre en Reino Unido, donde hemos conocido que un camionero de 90 años de Sheffield seguirá conduciendo su vehículo sin mayor problema después de que haya obtenido su certificado de salud. Su nombre es Brian Wilson y su historia la hemos conocido a través de la BBC, que le ha entrevistado. Este conductor tiene una experiencia de más de 70 años en la carretera y, según señalan, “podría ser el titular de una licencia de vehículos pesados más antiguo del Reino Unido”. El señor Wilson es el dueño de la empresa de transporte E. Wilson & Son, heredada de su difunto padre y conduce un camión ‘L-reg’ de 1993 que también está listo para seguir en la carretera después de pasar su revisión pertinente. En plena forma Wilson cumplirá 91 años en marzo y dice que por el momento no tiene pensado echar el freno de mano en su camión: “me siento bien y el doctor está muy contento conmigo”, aunque en diciembre hará balance y decidirá qué hacer. Con la jubilación vendría uno de los planes más deseados por este veterano conductor y su mujer, viajar a Tailandia. “A mi esposa y a mí nos gustaría pasar algún tiempo allí”, explicó a la BBC, “tenemos un hijo que vive allí y, desafortunadamente, debido al covid, no hemos podido ir allí recientemente para verlo”. El GPS está en su cabeza Una de las cosas más curiosas que revelaba al diario británico es que no usa ningún tipo de GPS o navegador ya que afirma que tiene la red de carreteras del país en su memoria. Un dato sin duda muy clarificador sobre su estado de salud. Otro dato curioso que comentó durante su entrevista es que, a pesar de que supera en edad a Jack Fisher de 88 años, el titular de la licencia de vehículos pesados masculino de mayor edad según el libro Guinness de los Récords. "Realmente no pienso en eso", le dijo a la BBC. "Solo salgo a trabajar", puntualizó.