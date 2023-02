Encontrarte dos dientes en una barra de pan no es algo que pase todos los días. Ser odontólogo y que un paciente te llame para hacerle una radiografía a los susodichos dientes, tampoco. Este es el inicio de una rocambolesca historia que un dentista de Alicante ha vivido en la clínica en la que trabaja, escenario en el que se han desarrollado unos hechos cuyos implicados jamás olvidarán.

Esta mañana llama por teléfono un paciente a la clínica dental donde trabajo, y le dice a la recepcionista que necesita cita urgente, porque ayer por la tarde estaba en carrefour, cogió una baguette y cuando se la estaba comiendo se dio cuenta que había DOS DIENTES HUMANOS!! — Lula (@Martirios19) 16 de febrero de 2023

La solicitud del hombre de hacer un análisis de los dientes encontrados en la baguette se debía a que quería poner una demanda al establecimiento en el que había comprado el pan. "Que le haga un informe que quiere denunciarlos, que le da mucho asco todo", era la petición que el afectado le hizo llegar al dentista, así lo explica este en su cuenta de Twitter, donde ha dado todos los detalles de lo ocurrido.

Antes de conocer las motivaciones de su solicitud, la recepcionista del centro habló con el responsable del hallazgo y le hizo la pregunta correspondiente: "¿Está seguro que no son suyos?". Vaya que si lo estaba: "Me habría dado cuenta", es lo que le contestó a la mujer que estaba al otro lado del teléfono.

Tras una elipsis indeterminada de tiempo, el afectado se personó en la clínica con la prueba del delito: los dientes, que los guardó en "lo primero que encontró". "Una bolsa donde guardaba la marihuana", expresa entre risas el narrador de los hechos. Además de presentar las piezas en este particular envoltorio, el hombre contó lo mismo que ya había señalado anteriormente por vía telefónica, pero antes de someter los molares a la visión ilimitada de los rayos X, el odontólogo vio conveniente hacer unas preguntas.

Acude el paciente a clínica, y vuelve a comentar lo mismo y me muestra la bolsa con los dientes humanos.



Los guardó en lo primero que encontró:



Los dientes: pic.twitter.com/xWgRmfvXdU — Lula (@Martirios19) 16 de febrero de 2023

"Le digo que si no se nota nada, si le duele algún diente", expone el dentista en su publicación. Y sus indagaciones tuvieron premio: "Me dice que cree que se le ha saltado el esmalte del colmillo y de una muela". Al conocer esta información, el profesional le indica al paciente que va a proceder con la radiografía, pero no se la va a hacer a las piezas halladas, sino a él mismo "para ver si se le ha roto algún diente".

Todo quedaba pendiente del juicio de los rayos X. Con toda la clínica expectante por conocer los resultados, la radiografía aportó la luz que necesitaba el caso y, oh inesperado giro de los acontecimientos, los dientes hallados en el pan eran del hombre que los encontró. El momento lo explica a la perfección el propio dentista en la parte final de su hilo: "Tras ver la radiografía, me doy la vuelta muy solemne y le digo: 'Los dientes son tuyos'". Una realidad que el gran implicado en este embrollo solo pudo afrontar con un exclamativo y sincero: "¡No jodas!"