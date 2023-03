"Maravillosos y divertidísimos". Así define una profesora de Alicante los poemas creados por sus alumnos. Las creaciones literarias son las respuestas correspondientes a un ejercicio realizado en clase en el que tenían que elaborar unos versos como réplica a una obra original. La obra en cuestión era un fragmento del Libro de Buen Amor del Arcipreste de Hita, en el que se describe a la "mujer ideal".

El texto que formaba parte de la tarea es una diminuta porción de uno de los grandes títulos de la literatura española, ya que las estrofas que lo componen son una ventana que permite mirar al pasado y ver cómo era la sociedad medieval española. Debido a su incalculable valor histórico, la obra -como es obvio- es uno de los temas que se imparten en algún momento de la educación. Pero a pesar de su innegable importancia cultural, lo cierto es que su contenido no es el más atractivo para los jóvenes.

Su estudio es tan estimulante como la lectura de otros clásicos como el Lazarillo de Tormes o La Celestina, que no faltan en ningún plan de estudios. Todas ellas, obras históricas que han sido leídas por generaciones y generaciones de estudiantes que tal vez se podrían haber aficionado a la lectura si se les hubiera invitado a leer títulos más amables. En cualquier caso, ese es otro asunto de difícil solución, pero del que la gran protagonista de esta noticia es consciente.

La profesora, cuyo nombre es Adriana Bermejo, le ha dado una necesaria vuelta de tuerca al estudio del (sin duda, apasionante) Libro de Buen Amor del Arcipreste de Hita para hacer que sus alumnos se involucren en la asignatura, se diviertan y además, enciendan la chispa de su creatividad. El objetivo de los deberes, tal como parece, era contestar con un poema a los versos escritos en el siglo XIV, cuyo autor describía las virtudes que debía poseer una mujer y que vistas en perspectiva son profundamente machistas.

hoy mis niñxs de 3° de la eso han escrito unos poemas MARAVILLOSOS y DIVERTIDÍSIMOS en respuesta a la mujer ideal que describe el Arcipreste de Hita



aquí algunos ejemplos 💖 estoy taaaaan contenta 🥰#invticua23 pic.twitter.com/NDhQ30tIQ3 — Adriana Bermejo (@adrianavermell) 2 de marzo de 2023

Pero vamos a lo interesante. Los resultados de la tarea no han podido ser mejores y la propia docente (que no ha escondido su felicidad) no ha dejado escapar la ocasión de compartir algunas de las respuestas que le han entregado y que son auténticas joyas:

"Hola Arcipreste, te quiero comunicar

que yo no sé cocinar ni limpiar,

y de hecho en tus muertos me voy a cagar.

Tus ideas de ogro al infierno se han de marchar."

Documentos como este son fruto de una inmensa vocación por la enseñanza y de unos novedosos e ingeniosos métodos que evidentemente, no han pasado desapercibidos. La profesora ha sido aclamada por su forma de interpretar su asignatura y su publicación ha recibido cientos de interacciones y varias (y merecidas) felicitaciones, que le han animado a publicar otro ejercicio. En este, los alumnos debían hacer una versión actualizada a partir de un texto de Gonzalo de Berceo, otro poeta medieval.

como ha gustado, os cuento otro ejercicio: a partir de un milagro de Gonzalo de Berceo, tenían que hacer su propio exemplo o antiexemplo ✍️



aquí os dejo algunas de sus creaciones con Abascal, Karol G o Ibai!!!! con 13 años más comprometidos que muchos adultos 🤍#invticua23 pic.twitter.com/apD3sUIXcO — Adriana Bermejo (@adrianavermell) March 3, 2023

Al igual que en el caso anterior, la originalidad de los menores, que se adapta en todo momento a la lógica descrita en el enunciado, ha resultado ser oro puro, un tesoro casi del mismo valor que los grandes títulos de la literatura española medieval.