Navidad de récord en Alicante. Leer este tipo de titulares en el inicio de marzo es, cuanto menos, extraño. Pero lo cierto es que una Navidad que se sigue promocionando en el tercer mes del año no puede ser calificada de otra forma. Todo un hito que ha roto cualquier expectativa, incluso las de Vigo, capital navideña por excelencia, que se vio obligada a alargar las fiestas una semana más ante la unánime petición del sector hostelero, gran beneficiado de unos millones de luces y adornos que se traducen en unos ingresos de millones de euros.

La ciudad pontevedresa amplió la Navidad una semana más para que bares y tiendas pudieran seguir disfrutando del negocio derivado de las miles de visitas que recibe la localidad en esas fechas. Las fiestas se dilataron en el calendario hasta el 15 de enero, con los Reyes Magos y sus infatigables monturas ya disfrutando de un merecido descanso, pero con millones de bombillas manteniendo viva la magia de forma artificial.

Más ambiciosa resultó ser la apuesta de la ciudad de Alicante, que aún mantiene en una de sus principales calles un letrero promocional de la Navidad, con una ilustración del Belén gigante del que no queda ni rastro en la Explanada. El cartel, instalado en uno de los espacios destinados a la publicidad propiedad del Ayuntamiento, se encuentra en un lugar casi tan privilegiado como el emblemático paseo sobre el que se levantaron las imponentes figuras del colosal pesebre.

Para ser exactos, el anuncio se sitúa en las inmediaciones de Luceros, en la céntrica avenida del General Marvá, por donde cada día pasean miles de personas. Es en esta concurrida arteria de la ciudad donde este vestigio de la Navidad es ya un elemento más del paisaje, casi ignorado por todos, salvo para la agudeza visual de algún vecino que no duda en hacerse eco de la perpetuidad del cartel. Así lo ha hecho la usuaria @Alicantinaenfu1, que ha compartido en su cuenta de Twitter una fotografía del letrero con un mensaje no sabemos si cargado de cierta dosis de ironía: "¡Feliz Navidad!".

La publicación ha generado varias decenas de interacciones y la verdad sea dicha. El elemento permanece en su posición, en la misma en la que fue colocado hace ya varios meses, totalmente ajeno al ciclo del calendario, en cuyo horizonte ya aparece la próxima festividad, curiosamente también de carácter religioso: Semana Santa.

Lo que sin duda sería aún más curioso es la particular escena que se podría dar en la ciudad en unas semanas si el póster de la Navidad continúa tan inamovible como hasta ahora. Y es que con la proximidad de la Semana de la Pasión, no resultaría extraño que el consistorio promoviera los actos correspondientes a esta fecha a través de una campaña de imagen similar a la realizada con la festividad navideña. La lógica invita a pensar que se aprovechará la ocasión para sustituir los carteles caducados por los correspondientes a la próxima fiesta, pero ya se sabe que la magia de la Navidad no conoce límites.