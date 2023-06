Una vez más las redes sociales han servido para exponer una situación que ha indignado a muchos usuarios y seguidores de la cuenta @soycamarero, que se dedica a denunciar públicamente situaciones que han de "soportar" los trabajadores del sector, ya sea a causa de los clientes o los propios dueños de los locales de restauración. En este caso ha sido uno de estos últimos el que ha desatado la indignación de lectores e internautas.

La conversación difundida esta vez ha puesto en evidencia la impunidad de muchos dueños de locales a la hora de pagar (o, mejor dicho, no hacerlo) a los empleados.

El diálogo arranca esta vez con el interesado en el empleo, que pregunta al dueño cada cuánto se le pagaría. La respuesta: cada fin de semana y no de forma mensual bajo la justificación de que, al trabajar fines de semana y no tener todos los meses los mismos días, es una forma de “ser justos”… lo que no especifica es para quién, ya que el pago sería por 50 euros.

Una “paguilla” que sorprende al interesado, que pregunta finalmente por el horario, sin estar del todo convencido: “sábados de 16 a 22 horas y domingos de 9 a 18 horas”. La oferta de quince horas de trabajo durante el fin de semana indignó al candidato: “¿por 50 euros”.

La respuesta, si cabe, resulta aún más sorprendente: “esto es un bar de pueblo, si no te interesa, no pasa nada”, contesta recalcando “yo te ofrezco, tú decides” ante la negativa del aspirante al empleo.

Indignación y experiencias

Las respuestas en redes no se han hecho esperar y han sido muchos los usuarios que han compartido sus experiencias a través de Twitter: “En el pueblo en el que vivi, ponen esa excusa.. 'es que es un pueblo, no puedes pretender ganar lo que en la costa'... pero eso sí la Coca-Cola de las pequeñitas a 2€ , y las pizzas con la base congelada a 8,5€”, responde un tuitero.

“Esto es un bar de pueblo y los bares no tienen que cumplir la ley laboral, se conoce”, comenta otro.

También los hay que han optado por sugerir que “si no puede pagar el salario mínimo ese negocio no es rentable e igual debería cerrarlo”, otros, directamente, han echado mano del sentido del humor para dejar caer que claro, “al ser de pueblo el resto lo percibes en gallinas”. Que al menos no falten las risas.