"¿Quién es?", "soy yo": sin que sea necesario dar más explicaciones ni seguir cantando el "¿qué vienes a buscar? / a ti". Una de las "costumbres" españolas más arraigadas que, quizá, no tenga que ver tanto con la costumbre sino con una mayor seguridad en nuestras calles y barrios ha dejado en completo shock a un tiktoker argentino.

Al menos así lo comenta el propio protagonista en un vídeo en el que se ha permitido hacer un experimento en el que pasea de portal en portal demostrando su teoría: con una sencilla explicación, ya sea un "me olvidé las llaves" o "soy el cartero" en cualquier portal de nuestro país te pueden abrir la puerta sin necesidad de aportar ninguna prueba más.

Hasta incluso el propio Manu Guija (así se llama el creador del vídeo viral) se llega a sorprender muchísimo cuando, mientras llevaba a cabo la prueba en la que trataba de demostrar al mundo la "excesiva" confianza de los españoles y españolas, se encuentra algún portal con la puerta directamente abierta.

Según el protagonista, si algo le "flashea de España es la confianza que tienen en algunas cosas". Y sigue: "a lo mejor es que yo estoy acostumbrado porque vengo de Argentina y me parece insólito pero no es "un montón" que toques el timbre y te abran la puerta de la casa sin siquiera decirle quién sos o diciéndole "me olvidé las llaves" o "cartero" o lo que fuere?"

Lo cierto es que Guija ha dado para abrir el debate, puesto que no solo opina su opinión a los usuarios, sino que muchos de ellos han confesado su técnica a cuando les tocan el timbre que consiste, básicamente, en fingir que no hay nadie en casa. "Luego estoy yo que cuando no espero a nadie y pican a la puerta apago la musica y hago que no hay nadie en casa".

Por otro lado, otros usuarios se han llegado a preocupar por si la difusión del vídeo pudiera oscurecer, a la larga, la confianza de la que gozamos los españoles, haciendo que más de un "listo" se aproveche de ello:

"lamentablemente si seguimos publicándolo va a dejar de ser seguro hacerlo", comenta una chica. Por otro lado, algunos han contribuido a lanzar más "tips" para conseguir que te abran portales en España: "si al tocar dices 'yo' te abren en seguida", comparte un usuario para risas de todos.

Sea como fuere, sí hay algo que queda fuera del debate por su obviedad y que otro tiktoker se ha lanzado a recordar: "Es lo que hemos hecho toda la vida. Sin duda, aún confiamos en la buena fe de la gente y eso es algo maravilloso".