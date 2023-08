Hay veces que las escenas las definen las personas que aparecen en ellas. No es el caso de esta, en la que lo importante no es el actor, sino su vestuario. El insólito momento se ha producido en una calle de Alicante y ha sido precisamente eso: un momento. Un suspiro. Lo que tardó una joven en percatarse de lo que tenía ante sí era digno de ser fotografiado con su móvil. Y el juicio de las redes parece haberle dado la razón. Cerca de 10.000 reacciones es el maremoto digital generado por la imagen en cuestión, que no se puede entender sin el texto que la acompaña y sin un mínimo conocimiento de la cultura pop.